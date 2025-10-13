First Dates 13 OCT 2025 - 23:30h.

Descubre al completo la cita de Toñi y Manuel en 'First Dates'

Una soltera de 'First Dates' queda encandilada con la profesión de su cita: "Son personas muy especiales"

Compartir







Toñi tiene 77 años, es comercial jubilada y llega desde Córdoba para encontrar el amor bajo los focos del restaurante de Carlos Sobera. Se considera una persona con carácter y en el amor busca a un hombre que sepa lo que quiere porque “está todo difícil”. Le gusta que el hombre conquiste primero a la mujer. Por la puerta de ‘First Dates’ llega Manuel, un soltero empresario jubilado que ya estuvo en otra ocasión en el programa. Nada más verse, a Toñi no le ha desagradado, pero para Manu, no entra en su “criterio” de lo que busca en una pareja. Tras esto, Sobera les acercaba hasta la mesa donde descubrirán si están hechos el uno para el otro.

Ya desde la mesa, Toñi le ha contado que es divorciada, pero viuda y él “divorciado, pero sin ser viudo” y que no tiene mala relación con ella. Sin embargo, a la soltera este dato no ha acabado de agradarle del todo: “Hubiese preferido un viudo”.

Tras esto, y a poco tiempo de cita Manuel no dudaba en conocer las primeras reacciones de Toñi al conocerle, él le ha contado que “de momento buena, de un hombre normal”; y él le ha contado que busca una mujer para convivir y compartir, no quiere “rollitos”. Sobre cómo ve a Toñi, considera que es una mujer “correcta y preparada”, con las cosas claras.

Manuel lanza una proposición a su cita: "¿Por qué no te vienes conmigo a Galicia?"

Sobre las relaciones sexuales, ambos coinciden en que es mejor la calidad que la cantidad. Y dentro de esta conversación, Manuel ha aprovechado este momento para preguntar a la soltera si le queda alguna expectativa sexual por cumplir, ella confiesa que no hay nada que le llame la atención porque "yo con mi exmarido hubiese sido más...pero era pecado". Después de esta conversación, Manuel lanzaba una proposición a la soltera: "¿Por qué no te vienes conmigo a Galicia?", a lo que ella respondía: "¿Cuándo? No tengo ropa", confiesa. El soltero sin dudarlo comenta: "¿Para qué la necesitas si vamos a estar todo el día en pelotas?".

Después de una bonita velada, la pareja ha disfrutado de una sala más íntima en la que han jugado a las cartas de 'First Dates'. En el primer turno, era darse un beso en la mejilla, a lo que ambos han aceptado. Sin embargo, el siguiente consistía un beso como "si fuera el fin del mundo" y Toñi ha considerado que en una primera cita no era el momento.