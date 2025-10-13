First Dates 13 OCT 2025 - 23:08h.

Descubre al completo la cita de José Antonio y María José

El perreo inesperado en medio de la cita deja caliente a un soltero de 'First Dates': "Me he puesto hasta nervioso"

José Antonio tiene 60 años, es mago y coach, y llega desde Madrid para encontrar el amor. Estudió electrónica, fue funcionario durante 18 años y después decidió dedicarse al mundo de la magia y de la nutrición. Su cita es María José, una reponedora de 55 años que llega desde Parla con ganas de encontrar a alguien especial. No le gusta la medicina porque cree que el propio cuerpo está capacitado para curarse.

Nada más ver a su cita, le ha llamado la atención que fuese “vestido de negro” y a él le ha parecido “muy atractiva”. Al enterarse de a lo que se dedica, María José se ha visto fascinada: “Considero que la gente que se dedica a la magia son personas muy especiales”. Y él sin dudarlo le ha hecho un truco momentos previos a la cena y ella le ha lanzado unas palabras muy bonitas: “Me ha encantado, es mágico”.

Tras esto, Carlos Sobera les ha acercado hasta la mesa donde ambos podrán conocerse mejor y descubrir si están hechos el uno para el otro. Desde la mesa, José Antonio le ha contado que en su día a día se cuida tomando antioxidantes y que tiene una clara visión de vida: “Ayudar al mundo y aportar lo que yo pueda, ya sea con la medicina o con la magia”, confiesa a su cita.

José Antonio, sobre María José: "Me gustan sus hábitos, la forma de expresarse y sus valores”

Además, cuenta que lo más importante es “ir a la base” de lo que te pasa; al escuchar esto, María José ha aprovechado para explicarle con un ejemplo por qué prefiere optar por curarse sola antes que con pastillas. Al ver que comparten de alguna manera el punto de vista de cada uno, José Antonio ha confesado al programa que “me gustan sus hábitos, la forma de expresarse y sus valores”. En esta línea, José Antonio le ha mostrado su collar, el cual tiene una piedra para las radiaciones electromagnéticas.

Por otro lado, José Antonio ha conducido la conversación para saber cómo es el carácter de María José. Ella le ha comentado que lo ideal es ponerse en el lugar del otro y comprenderle; algo en lo que el soltero coincide. Por ello, tanto uno como el otro han descubierto que tienen la misma visión de vida.

Sobre las cosas que más les hacen disfrutar, la soltera le expresa que “las pequeñas cosas” y el soltero suelta un inesperado chiste: “Me gusta leer mis dos libros favoritos, la Biblia y el Kamasutra, porque el primero dice amaros los unos a los otros y el otro te explica cómo”. En este momento la soltera le ha confesado que se ha leído la Biblia: “Es una novela y una forma de explicar”. Tras esto, José Antonio sorprendido por la conexión con su cita confiesa al programa que “no hemos tenido ni un silencio, que es una pena porque también son bonitos