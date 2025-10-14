First Dates 14 OCT 2025 - 23:25h.

Beatriz es una soltera de 'First Dates' de 71 años y de profesión peluquera, ahora jubilada dedicándose a la poesía. Aunque reside actualmente en Málaga, salió de Cuba para Holanda por motivos laborales y allí encontró al "amor de su vida", pero posteriormente este falleció debido a un cáncer de colon. Al entrar al restaurante de Cuatro se ha alegrado mucho de ver a Matías Roure, el camarero del programa de citas más famoso de la televisión.

La carta de presentación de Beatriz no ha podido ser mejor, tras leer una poesía amorosa que ha provocado el aplauso de Laura Boado y compañía. La soltera ha contado con todo lujo de detalles sus pasadas relaciones y lo que le ocurrió a su exnovio: "Me tocó eso, pero hay que salir de esa situación". Laura Boado le ha dado un emotivo abrazo para que afrontase la cita de la mejor manera, después del pequeño bajón que había sufrido el trágico episodio.

José Antonio, por su parte, en un soltero de 74 años granadino que se siente "muy joven". Un José Antonio que al ver a su cita ha confesado ante las cámaras de 'FD' que le había hecho "algo el corazón", lo que más adelante explicaría con detenimiento. No han pasado ni unos minutos para que Beatriz ya leyera una de sus poesías a su cita. Y es que Beatriz también ha sentido esas "mariposas" que tienes cuando conoces a alguien y sabes que te gusta.

Una vez sentados en el restaurante de 'First Dates', han hablado de todo un poco: qué les gusta hacer, cuáles son sus aficiones y su día a día y los hobbies que tienen. De hecho, José Antonio ha demostrado adaptarse a las circunstancias, puesto que le ha confesado a su cita que "no le gusta el baile" (puesto que antes ella había confesado que le gustaba mucho), pero le puede acompañar a donde sea y él se queda sentado escuchando música.

Los minutos han pasado, esta vez llenándose ambos de piropos y con José Antonio confesando que le ha gustado mucho después de que su cita se lanzase a cantar: "Me has parecido muy simpática y alegre. Me has gustado mucho. Cuando entré por la puerta dije: 'Esta es la mía', y ya me enamoré nada más entrar". Un flechazo en toda regla que el soltero no ha dudado en comunicárselo a través de esas bonitas palabras.

Al término de la cita los dos solteros han ido a la 'sala del amor' y Beatriz le ha enseñado a bailar a José Antonio, dejándonos un emotivo y gracioso momento que, sobre todo, les ha unido y mucho. Ya en la decisión final, el soltero granadino ha bromeado: "No tendría una cita. Tendría una, tres y veinte citas". Beatriz, por su parte, también está de acuerdo en tener una segunda cita. ¡Y es que aquí ha habido amor y del bueno!