First Dates 15 OCT 2025 - 22:46h.

El soltero ha contado cómo logró sobrevivir y ha afrontado su cita de la mejor manera tras los ánimos de Carlos Sobera

En ocasiones, 'First Dates' nos deja historias trepidantes que no tienen que ver con el amor, aunque sea el tema central del programa que Carlos Sobera lleva dirigiendo desde su estreno en 2016. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en la última entrega en Cuatro, en donde un vecino de Catarroja (Comunidad Valenciana) ha acudido en calidad de soltero y ha contado la tremenda agonía que sufrió cuando le pilló la DANA, el episodio meteorológico más adverso en décadas en España.

Pues bien, Tino, soltero de 65 años, apenas le ha dado la mano a Carlos Sobera que ya le ha confesado que lo "ha pasado muy mal": "Me ha cogido la riada y estaba con el agua hasta el cuello". Este mecánico jubilado le ha contado al presentador de Cuatro que ha sufrido mucho, pasándolo muy mal cuando la DANA azotó su pueblo de La Terreta: "Vivo solo y entró el agua en una planta baja. Hasta 1.60 metros llegó... me subí a la escalera y allí daba con la cabeza", ha contado un Tino que tuvo que gritar y dar golpes hasta que consiguió salir. "Era como una película de pánico, algo fuerte", añade.

Carlos Sobera, interesado en su historia, le ha preguntado cómo consiguió salir, a lo que el soltero ha respondido que dio la casualidad de que bajó un chico vecino suyo y una chica que "había salvado él previamente del bajo que había en mi casa": "Entre los dos me subieron para arriba y yo empapado y tiritando... los dos llorando. Lo he pasado muy mal". Una DANA que destrozó por completo la casa de Tino, aunque actualmente ha conseguido arreglarla mediante "trabajo, dinero y sacrificio".

El presentador de 'First Dates' le ha dedicado unas emotivas palabras a modo de motivación: "Vamos a olvidar todo eso, que ahora estamos viviendo un momento que va a ser para ti maravilloso y feliz, porque vas a conocer a alguien". Además, Tino ha desvelado que su participación en 'First Dates' se debe gracias a su nieta, puesto que quiere que su abuelo disfrute y tire para adelante.

Así ha sido la cita de Tino con su soltera

Y es que Tino lleva alrededor de 35 años solo: "Lo he pasado muy mal, lo puedo asegurar". No obstante, Tino es un luchador y quiere "tener una mujer, porque le gustan mucho". Además, se considera "un amante" en el amor y le gustaría encontrar a alguien que quiera estar con él en casa, "hogareña". Y pone un límite de edad: "Que tenga como máximo unos 65 años. Me gusta el amor y me gusta la cama".

Amparo, por su parte, es una soltera de 65 años, es auxiliar de enfermería y también es de Valencia, como el soltero. Se considera alguien "romántica y activa en la cama". Nada más verla, Tino se ha quedado impresionado: "Eres guapísima. ¡Qué rubia!". Pero a Amparo no le ha gustado mucho que digamos. Tras este primer intercambio de palabras, los dos solteros se han sentado y se han conocido en todas sus vertientes, hablando sobre diferentes temas de interés, sus hobbies y fluyendo al máximo.

"No me atraes a nivel sexual"

Y no han faltado confesiones ante las cámaras de 'First Dates', con una Amparo a la que no se le ha visto muy decidida y un Tino que, conforme ha avanzado la cita, más le ha gustado la soltera. Por último ha llegado el momento de la decisón final. Una decisión final que ha chocado una con la otra: Tino ha dicho que sí la tendría y Amparo que no, puesto que "no le ha atraído a nivel sexual".