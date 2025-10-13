First Dates 13 OCT 2025 - 23:40h.

Descubre al completo la cita de Paola Khaterina y Juan en 'First Dates'

La reacción de una soltera de ‘First Dates’ al descubrir que su cita es un hombre divorciado: “Hubiese preferido un viudo”

Paola Khaterina tiene 44 años y es una empresaria que llega desde Madrid para encontrar el amor en ‘First Dates’. Tiene un castillo y un palacio el cual “es complicado de mantener”, asegura. Sobre ella, es una persona transgénero y todo comenzó con tan solo cuatro años, momento en el que se comparaba con el resto de las niñas, a partir de ahí siguió su vida. Tras esto, se casó y tuvo un hijo, sin embargo, hace cuatro años inició su cambio.

Su mujer la apoyó al completo y fue gracias a ella por lo que “soy lo que soy a día de hoy”. Y no fue la única, su hija también la acompañó en su proceso: “Se lo tomo genial. Me llama papá unicornio”. Confiesa que este cambio le ha costado porque le faltaba estar convencida de poder mantener la vida que tenía antes. Sobre su relación, actualmente sigue su matrimonio y mantienen una relación abierta: “No sabemos hacia donde nos va a llevar”.

Su cita es Juan, un funcionario de 53 años que llega desde Madrid. El soltero confiesa que está “abierto a cualquier cosa”. Desde el primer momento que se han conocido, al soltero le ha gustado: “Está bien la chica. Me parece una mujer bastante cosmopolita”. Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa donde podrán conocerse más a fondo y ver si están hechos el uno para el otro.

Paola Khaterina, sobre su cambio: "Siempre he sido una persona con ganas de seguir adelante"

Juan le ha contado que se licenció en geografía e historia con especialidad en arte, luego hizo periodismo y trabajó en un programa de radio. Al escuchar esto, Paola le ha confesado que ella también estudió periodismo, en su caso deportivo; sin embargo, lleva años sin ejercer. Le gusta el ciclismo y esquí.

Conforme avanza la cita, Paola ha confesado al programa que Juan no es su tipo porque le gustan más "fuertes y grandes". En la conversación con Juan, la soltera ha decidido abrirse sobre su cambio transgénero. Le ha contado que para ella no fue nada fácil su proceso, sin embargo, finalmente tuvo que aceptarlo: "Siempre he sido una persona con ganas de seguir adelante, pero aquí me ha costado".

Además, no ha dudado en sincerarse sobre el gran apoyo familiar que ha recibido de "su peque": "Vivo con mi hija y mi mujer. Estamos viendo como abrir la relación porque mi pareja no es lesbiana. La transición se hace como familia". Juan no daba crédito al escuchar esto y ha confesado al programa: "Tengo 20 centímetros, pero ya no tengo edad para dar mandinga".