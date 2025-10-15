First Dates 15 OCT 2025 - 22:23h.

La Karol G de Sevilla (así la llaman en su ciudad natal) ha dejado boquiabierto a Carlos Sobera... y también a su cita: "Patino en casa"

Laura Boado, al borde de las lágrimas en 'First Dates' ante la trágica historia de un soltera que perdió a expareja: "¿Me das un abrazo?"

Compartir







Rocío es una soltera de 44 años procedente de Sevilla. La llaman la Karol G de Sevilla (o también 'La Bichota' de Sevilla) y ha entrado a 'First Dates'... ¡nada más y nada menos que en patines! La reacción de Carlos Sobera no se ha hecho esperar. "¡Qué barbaridad! ¡Una patinadora profesional!". El presentador de Cuatro le ha preguntado si habitualmente patina y esta ha sorprendido con su respuesta: "Lo hago en casa mientras friego. Así la fregona va sola". Además, ha confesado que "no es muy normal" que digamos.

Además, es "clara, transparente y creativa". Respecto a esto último, ha querido concretar que hasta "para las intimidades" lo es: "Tengo bolitas chinas, muchos juguetes...". Productos que pide a través de Internet: "Ahí no se ve nada, ni textura ni presión... cuando llega a casa, lo pruebo y si no me sirve, me fundo la batería". En cuanto a qué busca, asegura que alguien que sea un poco como ella.

Jorge, por su parte, es un soltero de 48 años malagueño que, de manera parecida que la soltera, tiene un ídolo por encima de todos al que se intenta parecer en su día a día: a Kurt Cobain, líder de Nirvana. Nada más entrar el soltero al restaurante de 'First Dates', Rocío le recibía con un increíble baile digno de toda una Karol G, pero a su manera. Un baile que ha animado a Jorge a seguirle el ritmo también todo lo que ha podido.

Aunque la primera impresón de los dos ya nos había dejado un momentazo muy por lo alto, Rocío ha confesado ante las cámaras de 'First Dates' que "lo veía muy desmejorado para la edad que tiene", viéndole demasiado delgado y una "escasa calidad de pelo".

La cita entre Rocío y Jorge en 'First Dates'

Una vez sentados en la mesa de 'First Dates', Rocío ha contado con todo lujo de detalles esa extraña afición que tiene de patinar en casa: "Me los pongo hasta para limpiar. Realzan dicen, como unos tacones". Y es que sin duda, a Jorge su entrada le había dejado "encandilado", y así se lo ha hecho ver.

La cita ha avanzado su curso, con un Jorge confesándole a su cita que le gustan mucho sus ojos verdes, recordándole a un gatito.Y no solo eso, sino que también se ha sincerado confesándola que es precisamente su prototipo de chica. "¿Tú vas a ser mi Karol G? ¡Dime que sí!", le ha dicho Jorge, después de descubrir el tatuaje de Rocío de 'La Bichota'.

El trabajo ha sido otro de los temas de la cita entre Rocío y Jorge, este último ocupando gran parte de su tiempo en el fútbol y en la coleción de Playmobil: "Voy a Sevilla, a Jerez...", algo que a Rocío le ha dejado un poco a cuadros (al menos eso ha expresado su cara).

"¿Te consideras creativo en la cama?", le ha preguntado 'La Bichota' sevillana, para añadir que necesita a gente así por los tiempos que corren, ya que lo clásico, según ella, "no pega en estos tiempos". Jorge ha revelado que le gusta mucho "la sensualidad", pero no algunas cosas como utilizar "el látigo", como ha dicho su cita. Y no podía faltar hablar de los fetiches de cada uno, todo un mundo por recorrer para los dos y que ha opacado gran parte de su conversación en la mesa de 'First Dates'.

La decisión final de Rocío y Jorge

Por último han ido a la 'sala del amor', tras una cita en la que la temperatura ha ido subiendo de menos a más y con dos solteros fluyendo como nadie. Como colofón final, han leído un papelito que les ha puesto a prueba y les ha unido mucho, antes de tomar la decisión final y ver si quieren una segunda cita o no. Finalmente, mientras que a uno se le ha visto muy emocionado de tener una segunda cita, a la otra no mucho. De hecho, la soltera ha dejado claro que como amigos, lo que quiera, pero como "algo más, no".