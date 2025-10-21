First Dates 21 OCT 2025 - 23:25h.

Ángela no ha dudado en abrirse con Juan y compartir con él sus preferencias en la cama

Una soltera de 'First dates' planta cara a su cita tras rechazarla porque buscaba "una mujer más delgada": "Estupendo, que te vaya bien"

Compartir







Juan y Ángela han acudido al restaurante de 'First dates' en busca del amor. Los dos han llegado al programa desde Sevilla y con ganas de conocer a alguien especial. Juan tiene 48 años, es escritor y compositor, y se considera una persona "muy sensible". Ángela tiene 47 años, y es artesana y peluquera.

Ambos se consideran personas "espirituales", algo que ha llamado la atención de Ángela, que ha comenzado hablando de astrología y ha terminado haciéndolo sobre sexo: "Yo también soy muy espiritual. Me encanta, yo echo las cartas españolas. Para mí lo más importante de todo lo que ha inventado Dios es la risa y el orgasmo. Te da una sensación de bienestar, de plenitud, de liberación, y de todo, que lo deberían haber puesto en los mandamientos".

Mientras Juan se ha quedado algo sorprendido, ella ha continuado: "Me gusta el sexo, pero el sexo con amor, no sexo solo. Porque el sexo solo para mí es frío, no me apetece. Yo soy muy pasional, yo me quiero mucho a mí misma. Yo soy pajillera, me hago pajas".

Además, la soltera ha confesado al equipo del programa cuál es "la única fantasía sexual" que nunca le han cumplido: "Que me coman el co** hasta que me corra. El papá de mi niño es africano y en África por lo visto no comen el co**, entonces nunca me lo ha comido".

El soltero se ha quedado sin palabras y le ha confesado que él se lo toma de otra manera completamente diferente y ha negado ser "pajillero": "Pues yo sexo poco, yo estoy a pan y agua. Yo me reservo para la que llegue, la que llegue se lleva el cuerpo". Ángela no ha dudado en comentar con el equipo qué cree que debería hacer Juan: "Creo que lo que necesita es hacerse una buena paja y tener un buen orgasmo, y a partir de ahí caminar hacia delante".

La decisión final

Finalmente, ha llegado el momento más importante de la cita. Juan ya había adelantado que no se veía con ella para nada y así se lo ha hecho saber: "No tendría una segunda cita contigo, porque aunque me lo he pasado muy bien y me he divertido mucho, no compaginamos". Ángela ha coincidido con él y ha dejado la puerta abierta a una amistad: "Yo veo que somos los dos muy especiales pero somos muy diferentes. No tendría una segunda cita como pareja, pero como amigos sí".