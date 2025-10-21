First Dates 21 OCT 2025 - 22:55h.

Juan tiene 66 años, es peón de obra y llega restaurante de 'First dates' desde Jaén. Se declara "votante de VOX" y defensor "de nuestra España". Su cita, Mayte, tiene 69 años y es modista jubilada. Viene desde Granaday reconoce que su amor platónico es Julio Iglesias.

Durante la cena, Juan ha hecho una serie de confesiones que no han gustado nada a Mayte. Para empezar, cuando ella le ha preguntado si le gusta viajar, su respuesta no ha sido la que esperaba: "Solo fui a Francia a trabajar en la vendimia hace años". Y es que Mayte sí que ha viajado, y además es algo que le gusta mucho hacer: "Estuve en Praga, he estado en Roma...", ha comenzado.

Juan ha interrumpido su respuesta para aclararle que eso para él es imposible: "Yo no puedo. Yo tengo mi alquiler, me puse un implante y estoy pagando 119 euros todos los meses... Lo que nos toca ahora". Algo que la soltera no ha dudado en comentar con el equipo del programa: "Me da pena. Pero entre que no tiene dinero, que es bajito, no tiene pelo, vive en Jaén...".

Y es que poco a poco se le han ido acumulando los contras: "¡Qué pena de hombre!". Pero la cena ha continuado y Juan ha seguido con sus confesiones cuando Mayte le ha preguntado si se considera feminista: "No me gustan los extremismos, las muy fanáticas, como esas que llegan a decir que a los hombres hay que matarlos". Esto ha dejado a la soltera completamente descolocada: "Yo no he visto ninguna de esas, eh".

Pero, la gota que ha colmado el vaso para Mayte ha sido la siguiente declaración de Juan: "Yo político no soy, pero me gustan mis tradiciones, lo español". La soltera ha analizado cada palabra de su cita y se ha sincerado con el equipo del programa: "Del PSOE creo que no es y a mí eso no me ha gustado tampoco, porque yo sí soy del PSOE".

La decisión de los solteros

Finalmente, Juan se ha animado a seguir conociendo a Mayte: "Yo sí tendría una segunda cita con Mayte, me ha encantado en todos los aspectos. Simpatía, belleza, todo".

Pero ella, por su parte, no ha dudado en reafirmarse a la hora de tomar la decisión final y reconocerle lo que le había anticipado durante la cita: "No tendría otra cita contigo. Lo he pasado muy bien, la verdad, eres la persona que yo espero encontrar, pero es que físicamente no me has gustado, lo siento. Es una pena, porque me había gustado tu forma de ser".