First Dates 20 OCT 2025 - 23:25h.

Descubre al completo la cita de Miguel Ángel y Juliana en 'First Dates'

Dos solteros de 'First Dates' no dan crédito al descubrir que sus risas son exactamente iguales: "Esto va a ser peligroso"

Compartir







Miguel Ángel es un empresario de 51 años que llega desde Madrid para encontrar el amor en el restaurante de Carlos Sobera. El soltero asegura ser un cazatalentos, tiene una consultoría gastronómica y una ONG en África porque disfruta viendo “felices a los niños”. En el amor busca una relación seria y quiere que sea “delgada y alta o bajita y con buen culo”, algo que considera muy importante.

Su cita es Juliana, una empresaria brasileña de 40 años que llega desde Madrid para encontrar el amor en ‘First Dates’. Se considera una chica muy caliente a la que gusta “el sexo de varias formas”. Nada más conocerse, la pareja se situaba en la barra del restaurante y a Carlos Sobera le llamaba la atención lo cerca que se había sentado; por ello y de manera irónica comenta: “Siento separados al llevaros a la mesa, que estaréis más lejos”. El soltero sin dudarlo comenta: “Se puede poner sino encima de mí”.

Desde la mesa, Miguel Ángel le ha comentado lo mucho que le gusta su físico, ella al escuchar esto era incapaz de aguantar la sonrisa y confesaba al programa que “aquí está su futura novia”. Tras esto, Miguel Ángel le explica que es experto en comunicación y le ha hecho una confesión: “Yo fui manager de Elsa Pataky” y pese a haber puesto cara de sorpresa, Juliana comenta a ‘First Dates’: “No sé quién es”.

Miguel Ángel confiesa en 'First Dates' a Juliana que "fui manager de Elsa Pataky"

Sobre su capacidad sobre cazatalentos, Miguel Ángel le ha comentado que ve a su cita para ser futura actriz y que de hecho, está hablando con un amigo para dirigir una película. Por otro lado, Juliana ha confesado que es bisexual porque es “libre”, pero Miguel Ángel comenta que “yo tengo claro que soy muy macho ibérico”. Después de hablar sobre esto, Juliana ha sacado el tema del sexo y que le gustaría a tres personas y él sin dudarlo se ha mostrado dispuesto siempre y cuando sea con dos chicas.

La decisión final de los solteros

En una cita donde la tensión sexual era más que evidente, ha llegado el momento de conocer la decisión final de los solteros. Miguel Ángel tiene claro que tendría una segunda cita con ella porque es “una persona agradable y sé que vamos a reírnos y reírnos”. Juliana entre risas confiesa que le encantaría tener más encuentros con el soltero “macho ibérico”.