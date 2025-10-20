First Dates 20 OCT 2025 - 23:00h.

Descubre al completo la cita de Alberto y Kevin en 'First Dates'

Alberto tiene 34 años y llega desde Tarragona para encontrar el amor bajo los focos de ‘First Dates’. Cree que es guapo y simpático, pero respecto a memoria fue su hermano quién se llevó todo. En el amor confiesa que no ha tenido suerte porque “soy viudo”, tras esto Laura Boado comenzaba a poner una cara triste por su declaración; sin embargo, pasados unos segundos Alberto soltaba entre risas: “Bueno, legalmente divorciado. Prefiero decir que soy viudo porque eso estaba más que muerto”. Pese a esto, el soltero tiene claro que se volvería a casar, pero prefiere con “un rico” porque con un “pobre no me salió bien”. Para su cita, no quiere una persona que sea "muy masculina ni muy cuadrada de gimnasio", prefiere un “llaverito”.

Su cita es Kevin, un soltero de 35 años, agente financiero que llega desde la capital para conocer a Alberto. Se considera una persona muy abierta y está dispuesto a conocer a más personas. Nada más conocerse en la barra del restaurante, el peculiar acento de Kevin ha provocado que Alberto pregunté de donde es; a lo que le ha respondido que nació en “Chicago”. Entre esta conversación, Matías Rouré les interrumpía cuando la pareja se reía porque “tenéis la misma risa”; a lo que ambos no podían aguantar decir: “Va a ser peligroso”.

Por otro lado, Kevin le ha comentado que vive en un pisito de Malasaña, algo que ha encantado a Alberto, además de “sus ojos azules”. Desde la mesa, el de Chicago le ha confesado lo mucho que le gusta la música y el baile, pero “por ser gringo no bailo muy bien”. También le cuenta que sus bisabuelos son irlandeses, sin embargo, toda su familia se fue para Estados Unidos. Además, le ha confesado que sus amigos le han puesto el mote de “kevien vives”, haciendo alusión a su nombre Kevin; esto ha provocado una irremediable risa por parte de su pareja.

Tras estos datos, Alberto le comenta que sus ojos son muy bonitos y su cita le respondía: “eres muy muy amable, muchas gracias”; a lo que el de Tarragona comenta entre risas su terrible confusión: “Pensé que ibas a decir muy guapo, que también”; y de nuevo las risas eran las grandes protagonistas de la cita. En el sexo, Kevin asegura que para él es muy importante y que necesita que sea todos los días, una por la mañana y otra por la tarde. Y en el hilo de esta conversación ambos han coincidido en que son “juguetones y disfrutones”.