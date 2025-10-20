Lidia Santos, nueva camarera de 'First Dates': muy pronto, en Cuatro

First Dates 20 OCT 2025 - 23:15h.

Lidia Santos se convierte en la nueva camarera del programa más romántico de toda la televisión. Conocer a cada uno de los solteros, intentar calmar sus nervios y acompañarles hacia la mesa donde conocerán a su posible media naranja; esos será algunos de los cometidos de la nueva camarera de 'First Dates'.

Lidia Santos, Miss Málaga 2011 y modelo internacional formará parte del restaurante de Carlos Sobera junto a Matías Roure, y las gemelas Cristina y Marisa Zapata; muy pronto, en Cuatro.