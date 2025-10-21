La reacción de un soltero de 'First dates' al descubrir dónde vive su cita: "Me parece una ciudad muy fea"
Jordi y Angelo han protagonizado una cita de lo más cómplice en la que no han faltado las risas
Jordi tiene 23 años, es valenciano y acude al restaurante de 'First dates' porque quiere creer que "el amor existe" y que "hay una persona para cada uno". Angelo es italiano y Jordi, que vivió en Italia, conoce su cultura y la fama que tienen de conquistadores, algo que, en cierta medida, le ha inquietado, ya que él lo que busca ahora mismo es implicación y compromiso.
Jordi trabaja como estilista, y asegura que su mundo "podría ser la moda", aunque en realidad él ha estudiado historia del arte, motivo por el que estuvo un tiempo viviendo en el país de su cita, un país que conoce a la perfección: "Yo he viajado por toda Italia".
Por su parte, Angelo está estudiando idiomas, principalmente castellano e inglés, aunque tiene un objetivo claro: "Quiero mudarme aquí y enseñar mi idioma". Ante tal declaración, Jordi le ha preguntado si sería Castellón, la ciudad en la que reside ahora, el lugar en el que se asentaría: "No sé... En Castellón no sé".
Ha sido entonces cuando Jordi le ha confesado qué es lo que opina acerca del lugar en el que vive actualmente: "No te ha gustado nada... Para mí es una ciudad súper fea", ha dicho entre risas. Aunque, inmediatamente, se ha dado cuenta del pequeño error que acababa de cometer: "¡Ay! Me va a cancelar todo el mundo de Castellón... Es que es muy fea".
Algo que no ha dudado en comentar con el equipo del progama: "Se ha ido al lugar más feo de toda la Comunidad Valenciana. Nunca nadie va a hablar bien de Castellón. Y yo.. respeto. Pero Valencia, e incluso Alicante, que siempre hay una guerra entre Valencia y Alicante. ¿Por qué? Porque a Castellón la dejamos de lado".
La decisión final de los solteros
Los solteros han disfrutado de una cita muy agradable para los dos. Tanto, que no han dudado en ser claros y sinceros a la hora de transmitir frente a las cámaras su decisión final: "Yo me he encontrado muy a gusto. Tendría una segunda cita porque quiero conocer más a Jordi", ha comenzado Angelo.
"Tendría una segunda cita con Angelo, me ha parecido un chico muy afín a mí. Hemos hablado de muchas cosas que nos interesan a ambos, me quedo con ganas de conocerte más", ha continuado Jordi.