Félix tiene 32 años, es un profesor y creador de contenido que viene desde Alcalá de Henares para buscar el amor en el restaurante de Carlos Sobera. Se considera un apasionado de la psicología al que le encanta relacionar todo con ello. Es un chico optimista, y feliz, pero en el amor no ha encontrado lo que él buscaba. Le gustaría una persona que se cuide, que no fume y que “sea feliz como yo”.

Su cita es Paula, una ingeniera aeroespacial de 28 años cuyo mayor sueño es formar una familia feliz y estar en paz consigo misma. Físicamente a Félix le ha gustado, pero la opinión no ha sido igual para Paula: “No me parece atractivo, parece mayor por las canas”. Tras esto, Laura Boado acompaña a la pareja hasta la mesa para que puedan conocerse mejor y ver si están hechos el uno para el otro.

Desde la mesa, Félix no ha dudado en contarle que cualquier tipo de cosa que pase en su vida la relaciona con le mundo de la psicología y que tiene un canal de youtube donde tiene muchos seguidores; a la soltera le ha gustado porque “es un hobbie super óptimo, trata un tema muy importante y me parece fenomenal”. Paula tras esto sacaba la conversación sobre la edad ante sus dudas con Félix, él le ha comentado que tiene 32 y no pensaba que ella fuese tan “pequeñita”. Le ha confesado que por su madurez creía que era más mayor.

Paula, sobre su cita: "Al hablar me he dado cuenta de que somos muy iguales"

La conversación continúa y han podido hablar sobre sus experiencias en relaciones pasadas, él considera que no ha encontrado a su “compañera de vida”, a lo que ella cuenta que “no he encontrado muchos chicos que tengan esta visión”. Él cree que siempre ha priorizado a su pareja, pero ha aprendido a tener sus objetivos por delante y ella coincide: “Lo importante eres tú. A veces damos prioridad a la gente y luego no son nada”.

Pese a que Paula ha dejado claro en todo momento al programa que veía a Félix como un amigo, después de mantener varias conversaciones su opinión ha cambiado al completo: “De primeras no me ha llamado la atención, pero al hablar me he dado cuenta de que somos muy iguales; y eso me ha gustado”.

En el sexo, Paula le pregunta si cree que es una necesidad humana, a lo que Félix le pone de ejemplo la pirámide de Maslow; en la que se coloca las necesidades y en una de ellas está la fisiológica donde aparece este punto. Ante esto, él también lo coloca en esa posición porque “yo sin sexo me muero”; sin embargo, ella le comenta que puede vivir.