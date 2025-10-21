Una soltera de 'First dates' planta cara a su cita tras rechazarla porque buscaba "una mujer más delgada": "Estupendo, que te vaya bien"
Así ha sido la reacción de Paqui al escuchar las explicaciones de Alfonso en su decisión final
Paqui tiene 56 años, es natural de Córdoba y llega al restaurante de 'First dates' en busca de una relación "que sea bonita" y donde haya "sentimientos, compañerismo y, sobre todo, respeto". Su cita, Anfonso, tiene 63 años también es de Córdoba, pero confiesa tener "mucho miedo a otro fracaso matrimonial".
Alfonso ha llegado al restaurante del amor sabiendo que no estaba del todo preparado para empezar a conocer a alguien. Un pequeño detalle que no ha transmitido a Paqui, que se ha mostrado dispuesta en todo momento a conocer a su cita y mantener una conversación enriquecedora.
Además, ha alucinado al descubrir que Alfonso tenía 63 años: "No los aparenta. Se conserva muy bien físicamente y la verdad que la edad no importa, es un número", ha confesado al equipo del programa.
La soltera no ha dudado en reconocer a Alfonso lo que ha percibidio sobre él: "Se te ve educado, se te ve un poco tímido, me da la impresión, parece que te veo nervioso. Ya que me tiras de la lengua, te digo lo que pienso". Eso sí, Alfonso, por su parte, no se ha mostrado del todo contento con su cita ante el equipo del programa: "Lo que menos me ha gutsado de Paqui es su físico, no es tan fina como yo".
La decisión final de los solteros
Y eso ha sido precisamente algo que ha decidido comentarle a la hora de transmitrle su decisión final: "Yo no tendría una segunda cita con Paqui, porque de cara es muy guapa, pero físicamente no es lo que yo pido. Yo buscaba a una persona físicamente más delgada".
Anteriormente, Paqui sí que había apostado por ver una segunda vez a Alfonso: "Yo sí tendría una segunda cita. A mí me ha parecido un chico... Físicamente me ha gustado bastante. Y educado, como yo iba buscando". Pero al escuchar sus palabras, no ha dudado en decirle algo: "Estupendo, y que te vaya bien. Pero vamos...".