David es un soltero de 27 años que ha acudido al programa de Cuatro con guitarra en mano. Y no es casualidad. Es artista y productor musical, ayudando a la gente a acabar sus canciones y siendo un auténtico trotamundos de conciertos. Es asturiano, aunque reside en Madrid. Con su participación en el restaurante más famoso de la televisión no busca nada en concreto, por si algo le sorprende.

Patricia, por su parte, es una soltera de 24 años, estudiante y entrenadora personal. Ya de entrada, ante las cámaras de 'First Dates', ha confesado que tiene una relación abierta, algo que posteriormente descubriría el soltero, que no tardaría en reaccionar. "Asier y yo llevamos juntos dos años y vivimos juntos. Pero nosotros siempre estamos buscando personas nuevas para conocer otros puntos de vista y experiencias", ha contado la soltera.

Al verse por primera vez, la impresión ha sido muy buena. A David le ha parecido "muy atractiva" y Patricia se ha mostrado receptiva. Carlos Sobera ha intervenido en plena conversación de los solteros para llevarles hasta la mesa del restaurante de 'First Dates', en donde han mantenido una charla distendida para conocerse mucho mejor.

Patricia ha desvelado que en estos momentos está estudiando teatro musical y trabaja como entrenadora personal. David, por su parte, era cocinero, pero en la actualidad está intentando crear un "concepto de música" para producir a gente. Una vena artística que les ha unido y mucho. Ambos han protagonizado un momentazo puesto que a Patricia no le ha gustado mucho un plato que le han puesto y David y ella han bromeado al respecto.

David, en shock ante la confesión de Patricia

Ya en el ecuador de la cita, los dos han coincidido en que no buscan nada en concreto, sino fluir. Y Patricia le ha hecho una confesión a su cita que le ha dejado completamente en shock y que anteriormente ya había comentado ante las cámaras de 'First Dates': "Tengo una situación. Tengo una relación abierta. Llevo con mi pareja dos años y algo... vivimos juntos y sabe esto. Es una pareja abierta". La reacción de David no se ha hecho esperar: "¡H*****!", ha señalado.

Patricia ha confesado que su pareja es "súper comprensiva", de igual manera que ella con él: "Somos muy morbosos hablando de ello". "No soy muy cerrado de mente... pasarlo bien que es lo importante", ha dicho un David cuya cara ha expresado una mezcla entre extrañez y sorpresa.

"No es poliamor. Tengo un vínculo principal y luego amigos muy cercanos. Es la persona de mi vida, pero muchas veces la gente no se da cuenta de que la pareja que tienes no te va a dar el 100% de las cosas. Pero por encima, siempre mi pareja", ha descrito Patricia, tras lo que ha añadido que en alguna ocasión, ha salido con su pareja y se han visto "cómo ligan".

Por último, Patricia y David han pasado a la 'sala del amor' y han tenido un momento de más intimidad. El soltero le ha cantado con la guitarra un tema suyo que a Patricia le ha gustado y mucho. Posteriormente, Patricia le ha hecho una "performance con los hombros" que ha servido como excusa para lanzarse a besarle. Ya en la decisión final, los dos han dicho sí a tener una segunda cita. ¡Que viva el amor!