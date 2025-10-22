First Dates 22 OCT 2025 - 23:59h.

Ambos solteros nos han dejado un momentazo al sacar un tema político y verse en la obligación de 'cambiar de rumbo'

La confesión sobre sexo de una soltera de 'First dates' que ha dejado sin palabras a su cita: "Yo soy pajillera"

Compartir







Ana es una soltera de 62 años que se dedica al análisis de laboratorio y es de Madrid. Ante las cámaras de 'First Dates' ha confesado que siempre tiene planes y al ver a Carlos Sobera ha concretado más detalles de su oficio: "Me dedico a analizar el agua". Además, tiene alguna que otra pasión como pintar, leer, ir al cine o bailar. Y no se cierra a aprender algo nuevo. Tiene dos hijas y tres nietos, y lleva un total de diez años de soltería. En cuanto a su "idea de hombre", quiere alguien "divertido, inteligente y cachas": "Si me dices el ideal...", bromea la soltera, aunque ha acabado confesando que con que le atraiga le vale.

Esteban, por su parte, es un funcionario jubilado expolicía Local de 60 años de Barcelona que se dedicaba a los "temas más complicados en el mundo de la noche" en el apartado de seguridad ciudadana. Y tiene una afición: las artes marciales chinas, enseñando a jóvenes promesas en una escuela de Madrid. Al llegar a 'First Dates' y conocerle, Ana se ha sincerado ante las cámaras de Cuatro asegurando que no era el tipo de hombre que él busca, mientras que él ha visto a Ana como alguien "atractiva".

Una vez sentados en el restaurante de 'First Dates', Ana y Esteban han hablado de todo un poco. El primer tema que han sacado ha sido sus pasiones. Ana se ha llevado una sorpresa después de que Estaban confesase que ha estado mucho tiempo en China: "¡Ay, yo nunca he estado!". También han hablado sobre la personalidad de cada uno.

Ya en el ecuador de la cita, ambos solteros nos han dejado un momentazo en la cita que no ha pasado desapercibido. En primer lugar, han confesado en qué se parecen el uno del otro. Lo que nadie se imaginaría es que acabarían hablando... de política, un tema que se supone que, según mandan los cánones de las primeras citas, debe de ser tabú.

"Mejor hablamos de sexo"

Todo ha ocurrido cuando Ana ha señalado que "hay que hacer amigos en Madrid y Barcelona", puesto que "siempre ha habido rivalidad". "No me gusta hablar del tema politico, pero yo creo que se han equivocado muchos", ha comentado el soltero. Ana se ha mostrado tajante al respecto, cortando de raíz ese tema: "No hay que hablar ni de política ni de religión. Podemos hablar de sexo, que es más fuerte que lo otro. Aunque lo mejor del sexo no es hablarlo...".

Tras este contundente comentario, el sexo ha sido el tema principal de su conversación, conociéndose mucho más y sabiendo lo que a cada uno le gusta. Ya al término de la cita, han charlado sobre qué cosas les gusta en su día a día. Finalmente, han tenido que tomar una decisión final. Decisión en la que han estado de acuerdo ambos: han dicho "sí" a tener una segunda cita, alegando -por ejemplo- la soltera que todavía tienen cosas que aprender el uno del otro.