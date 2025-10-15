Una soltera no binaria, en shock en 'First Dates' al descubrir que su cita, en contra de la identidad de género, tiene amigas de Vox: "Yo no lo veo"
"He conocido a padres suyos que, a mí, me quieren": ha confesado en 'First Dates'
Un vecino de Catarroja acude a 'First Dates' como soltero y cuenta la tremenda agonía que sufrió con la DANA: "Era una película de pánico"
Mazedona, de 23 años, ha acudido a 'First Dates' con ganas de encontrar el amor. Nada más entrar ha aclarado que es una persona "no conforme al género", lo que significa que "no cree en el género": "Es algo parecido a fluida, pero no conforme al género se dice porque quieres abolir el género, quieres prohibir en el DNI que sea N, F...". Es artista, escritora y sexóloga, además de asesorar a gente con disforia de género: "Me definiría no conforme con el género".
Además, ha explicado que se quedó en plena hormonación hasta que lo dejó: "No estoy conforme con el género porque, para mí, no existe. Ni el género ni nada", confiesa Mazedona, tras lo que añade que no ha tenido ningún problema con su familia a pesar de que es muy católica. En cuanto al amor, Mazedona ha señalado que ha tenido dos relaciones serias y valora que la otra persona sea "abierta de mente".
Susana, por su parte, de 29 años, ha confesado antes las cámaras de 'First Dates' que es una persona "no binaria", ya que está a gusto estando "en el medio" y "sin tener claras las cosas en la vida". Aunque también se siente bisexual. La primera impresión al ver a su cita ha sido buena.
Susana, en shock ante la confesión de Mazedona
Ya sentados en la mesa del restaurante de 'First Dates', ha surgido un pequeño "conflicto" inesperado después de que Mazedona confesara que sus géneros pueden chocar: "Pensaba que me iban a poner a alguien trans... porque tú eres como yo. Yo soy conforme al género y quizás tenemos un poco de conflicto".
Y es que según Mazedona, el género "es un constructo social que hace la sociedad. Para mí, el género no lo considero necesario, creo que hay que eliminarlo. Creo que nadie se tiene que poner etiquetas", algo que Susana ha estado, en parte, de acuerdo, aunque ella prefiere utilizar una etiqueta "como paragüas".
Sin duda, la cita nos ha dejado un momentazo después de que Mazedona confesara que tiene amigas que son de Vox: "¿Sí?". "He conocido a padres suyos que, a mí, me quieren", ha añadido Mazedona, que no se cierra a nada. Estas palabras han dejado a cuadros a Susana: "Yo no me veo con amigas así...".
La decisión final de Mazedona y Susana en 'First Dates'
Finalmente, Mazedona y Susana han tomado una decisión final después de una cita en la que han podido hablar de muchísimos temas, de sus aficiones, gustos y qué les gustaría encontrar en esa pareja que buscan. ¿Quieres saber qué han decidido? ¡No te pierdas el programa completo!