First Dates 15 OCT 2025 - 23:13h.

La cita entre Andy y Olga en 'First Dates' ha estado llena de momentazos: no te lo pierdas

Andy es un soltero de 52 años, actualmente desempleado y de Talavera de la Reina (Toledo). Se sonciera alguien "extrovertido" y "muy resolutivo", además de -dice- ser un "cachondo". Al llegar le ha hecho un regalo muy especial a Carlos Sobera, concretamente un llavero de Talavera. Y no ha dudado en contarle a Carlos Sobera algún proyecto que ha realizado con motivo de la gran creativididad que atesora. Un Andy que tiene como afición cantar, confesando que "se le da bastante bien".

Tras contar sus preferencias de cómo quiere que sea su otra media naranja, Andy ha conocido a Olga, su cita este miércoles en 'First Dates'. Esta soltera de 55 años pluriempleada de Almería ama -de la misma manera que su cita- cantar por encima de todo. Al ver a Carlos Sobera se ha alegrado muchísimo, diciéndole de todo: "Tenía unas ganas de conocerte... soy fan tuya. Eres mi presentador preferido. Eres carismático, simpático... lo tienes todo".

El presentador de Cuatro ha hecho de 'maestro de ceremonias' y los dos solteros han tenido una primera toma de contacto antes de sentarse en el restaurante y ya saber más a fondo el uno del otro.

El surrealista sueño de Olga antes de acudir a 'First Dates'

Sin duda, el momentazo de la cita entre los dos solteros ha llegado cuando ha salido el tema de los horóscopos. En primer lugar, Andy ha desvelado el suyo y, posteriormente, la soltera le ha pedido al soltero que adivinase el suyo... ¡y ha acertado! "¡Olé!", ha dicho Olga, impresionada tras el acierto de su cita. "Yo presiento las cosas y soy muy espontánea. Y sueño cosas que me van a suceder", ha confesado una Olga que ha añadido antes las cámaras de Cuatro que soñó, antes de su participación en el programa, con ir a 'First Dates' y "encontrar a una persona afín a ella".

Y también han hablado sobre una afición que comparten: cantar. De hecho, se han atraveido cantando 'Ya no puedo más', de Camilo Sesto. Una pasión que les ha unido mucho y que nos ha dejado otro momentazo en 'First Dates' para el recuerdo, sumado al anterior.

La cita entre Olga y Andy en 'First Dates'

Olga y Andy han charlado sobre diferentes temas, como a qué se dedican. Y hay algo en lo que han coincidido: los dos son polivalentes y se dedican a hacer varias cosas a la vez. "Podemos compartir muchas cosas", ha señalado el soltero. Las relaciones y las exparejas que han tenido también ha sido un tema que ha salido en su cita.

Una cita que no ha podido acabar de mejor manera que con un karaoke por todo lo alto. Por último, ha llegado el momento de la decisión final. ¿Quieres saber qué han dicho y si tendrán una segunda cita o no? ¡Dale play al programa completo de 'First Dates' y descúbrelo!