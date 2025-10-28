First Dates 28 OCT 2025 - 22:40h.

La nueva camarera de 'First dates' no ha dudado en confesarle a la soltera lo mucho que le gustaba su cabello

Lidia Santos nos confiesa en exclusiva cómo está su corazón: "Estoy soltera y con ganas de enamorarme"

Compartir







Esta semana, el restaurante de 'First dates' ha contado con una incorporación muy especial. Lidia Santos se ha convertido en la nueva camarera del programa y lo cierto es que se defiende a la perfección. La modelo ha dado la bienvenida a una de las solteras de la noche, Judith, y no ha dudado en confesarle lo que ha pensado nada más verla.

"Buenas noches, bienvenida, Judith. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué guapa, qué pelazo", le ha saludado nada más entrar al restaurante. Y es que la soltera lucía una increíble melena pelirroja, con un semirrecogido que le daba un buen toque de volumen y un flequillo perfectamente peinado.

Al llegar a la barra, Marisa Zapata se ha dado cuenta exactamente de lo mismo que su nueva compañera: "¡Qué bonito pelo! Me encanta", le ha reconocido la gemela. La soltera, muy agradecida, les ha contado que es algo que la caracteriza desde que era una niña: "La verdad es que es un icono desde que era pequeñita. Todo el mundo me reconoce por el cabello".

Lidia se ha unido entonces a la conversación al llegar a la barra: "¿Has visto que pelazo? Me encanta el color. Me encantaría ponerme el pelo así, a ver si me atrevo. Te queda genial, estás guapísima", ha comentado una vez más.

El detalle de la soltera a su cita

Al entrar al restaurante, y mientras Lidia le ha dado la bienvenida, la camarera le ha ayudado y le ha sujetado una bolsita que traía en sus manos. Ya en la barra, le ha preguntado por esa misteriosa bolsa que ha decidido traer consigo al restaurante de 'First dates': "Cuéntame, ¿esto qué es?", le ha preguntado.

Judith llega al programa desde Barcelona, se dedica a la repostería, y ha optado por traer un regalito muy dulce a su cita: "Se lo he hecho yo, porque soy oficial de segunda en repostería. Son cookies". ¿Conseguirá conquistar a su cita con este increíble postre?