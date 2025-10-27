First Dates 27 OCT 2025 - 22:53h.

Descubre al completo la cita de Lluís y Manuela en 'First Dates'

Lluís es un soltero de 44 años, artista y creador de contenido que llega desde Barcelona para encontrar el amor en ‘First Dates’. Ha trabajado como gestor de makerting y periodista. Nada más pasar en el restaurante, Carlos Sobera se ha sorprendido ante una confesión que el soltero le ha hecho sobre su sonrisa: “No me ha gustado su sonrisa socarrona”.

Desde la barra Lluís le ha mostrador al presentador el regalo “valorado en 1.000 euros” que ha triado a su cita de esta noche. Confiesa que es un cuadro realizado por él y que su nombre artístico es ‘Sobaval’ que significa “un lugar personal, espacio de intimidad; una cosa necesaria porque surge de las entrañas. Su cita es Manuela, una soltera italiana de 43 años consultora internacional que llega desde Barcelona para buscar a su media naranja. Domina seis idiomas, el italiano, catalán, francés, portugués, castellano y el inglés.

Al llegar Lluís ha hecho entrega del regalo a Manuela, sin embargo, ella ha confesado ante el programa que no lo va a colocar en su casa y después de escucharle la explicación del cuadro “mis neuronas no pueden más”. Tras esto, Carlos Sobera les interrumpía para llevarlos hasta la mesa donde podrán conocerse más a fondo y ver si están hechos el uno para el otro.

Ya desde la mesa, el soltero le ha contado que es artista visual y tiene un canal para hablar del lenguaje de la poesía, filosofía entre otros. Por otro lado, él le ha contado que ha llegado que ha llegado hasta ‘First Dates’ como matrix porque todo sucedió cuando estaba editando vídeos; esta extraña historia ha hecho que Manuela reaccione: “No sé qué pastillas se tomó este señor, pero que la dejen de vender. Es muy peligroso”.

Manuela reacciona a la explicación de monogamia: "No encaja con el estilo de hombre que me gusta"

Después de esta anécdota, Lluís le ha pedido que le hable de ella. Manu cuenta que es de Cerdeña, llegó a España por estudiar y finalmente se quedó por trabajo; participando en negocios de empresas. Sin embargo, el soltero no le ha dejado hablar durante mucho tiempo y ha hablado sobre la monogamia; la cual ha estudiado durante unos meses y en la que comprende que si en el ámbito sexual una persona no se siente realizada con la otra cree que debe probarlo con alguien que no sea su pareja. Manu tiene claro que “no encaja con el estilo de hombre que me gusta. Prefiero elegantes”.

Al terminar la cena, la pareja ha acudido a otra sala en la que han disfrutado de un momento más íntimo donde han bailado y ella en todo momento le ha dejado claro que le ve de amigo.

La decisión final de los solteros

Después de una cena en la que Manuela no ha sentido en ningún momento que su cita sea su pareja ideal; ha llegado el momento de que los solteros desvelen si tendrán otra cita. Él comenta que ve en ella una persona agradable y que “ojalá la media de la población tuviera los modales que tienes tú”. Sin embargo ella, tiene claro que no tendría una segunda cita con él porque “es una persona con mucha cultura, pero no hemos encajado”.