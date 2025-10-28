Laura Ceballo 28 OCT 2025 - 12:04h.

La nueva camarera de 'First dates' ha respondido a nuestro cuestionario del amor

Lidia Santos se ha convertido en la nueva camarera de 'First dates' y pronto se ha convertido en una más de la familia del programa. Carlos Sobera y sus nuevos compañeros están encantados con su llegada, y aseguran que se ha adaptado a la perfección. En Cuatro.com hemos compartido un rato con ella y le hemos hecho nuestro particular cuestionario sobre el amor.

La modelo ha comenzado confesándonos en exclusiva cuál es su situación sentimental ahora mismo: "Mi corazón está bien, está calmado. Está sanado, que es muy importante. Yo estoy soltera ahora mismo y con ganas de enamorarme, ¿por qué no?".

Además, nos ha desvelado que estaría dispuesta a tener una cita si, tal y como se hace en 'First dates', alguien le encontrara un perfil afín a ella: "Pues la verdad es que sí, no tendría ningún problema en tener una cita".

Eso sí, Lidia es más de conocer en persona y nunca ha usado las aplicaciones para ligar: "Te voy a ser sincera. Yo nunca he sido fan de las aplicaciones para ligar. Me abrí Tinder una vez en Miami hace seis o siete años. Conforme me lo abrí, me arrepentí y lo cerré. Y la verdad es que nunca he utilizado aplicaciones para ligar porque me gusta más el trato del tú a tú, el encuentro, el contacto con esa persona. Pero bueno, nunca se sabe en esta vida, siempre hay que probar cosas nuevas, pero de momento no".

Lidia Santos: "Soy muy enamoradiza"

En el amor, Lidia se autodefine como una persona "muy enamoradiza" y "muy de flechazo": "Yo puedo conocer a una persona y ese mismo día decirte que me he enamorado, que no sé si es lo correcto, pero yo soy una persona muy intensa. Si me gusta la persona, soy muy de primera impresión, de 'te veo y me enamoro'".

Por último, la nueva camarera de 'First dates' nos ha contado si ella es partidaria del poliamor o de tener una relación abierta: "La verdad es que no. Yo respeto todo, respeto a todo el mundo, pero yo me considero una persona fiel, una persona que le gusta centrarse en su pareja y compartir todo con esa persona, pero entre esa persona y yo".