Descubre al completo la cita de Borja y María en 'First Dates'

Borja tiene 27 años, es un entrenador personal de Valencia cuya máxima importancia es cuidarse porque la salud mental y física es lo más importante. Empezó con el culturismo natural y lo compagina con otros deportes, algo que considera gratificante. En el amor le gusta fluir y a quiere a alguien que se cuide.

Su cita es María, una nutricionista de 22 años de Madrid que sigue a Dios y confía en que él le guía hacia el camino correcto. Le gustaría crear un negocio online para tener un estilo de vida saludable e inspirar al resto de personas. Al conocerse desde la barra del restaurante, las primeras impresiones han sido realmente buenas; tanto a uno como a otro les ha encantado físicamente. Tras esto, Carlos Sobera los ha acompañado hasta la mesa donde descubrirán si están hechos el uno para el otro y si tienen la misma conexión en el plano sentimental.

Ya desde su cena, María le ha comentado que es vegetariana, sin embargo, esto a Borja no le ha gustado porque “rehúye de la carne y a mi me gustan mucho”. Ella le comenta que lleva tres años haciéndolo porque cree que comer animales no es lo correcto. Él le ha comentado que le costaría: “Yo no podría porque llevo una dieta para el culturismo y lo necesito para llegar a la proteína indicada”. Ante esto, la soltera le ha confesado que hay proteína lejos del animal que también es buena para conseguir sus objetivos y que “realmente lo mejor que podrías hacer sería comerte a otro ser humano”.

Él le cuenta que le gusta dar sesiones online desde sus redes y crea contenido; y se lo ha enseñado a María; quién se ha sorprendido encarecidamente: “Dios, se te notan todos los músculos”. Aprovechando esta conversación, ella le ha confesado su idea de negocio que quiere hacer y cree que “nos complementamos entre lo que tú quieres y lo que yo quiero”.

Por otro lado, Borja ha querido conocer los motivos que han traído a María hasta ‘First Dates’ y ella explica que “Dios me ha guiado y ha rezado antes de salir”. En esta línea, ella sin dudarlo le ha comentado su gran fe por él, espera que su pareja respete esto. Le gusta ir los jueves con jóvenes cristianos y a Borja esto le ha parecido un choque porque “me la imaginaría más tapada y tímida”. Borja le ha confesado que no es creyente, pero ella piensa que “cada uno haga lo que quiera”.

La decisión final de los solteros

María confiesa que ha estado cómoda y cree que él se lo ha hecho muy fácil. Borja quiere seguir teniendo citas con maría y ella considera que aún queda para conocerse, por lo que está dispuesta a tener más encuentros.