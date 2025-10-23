'First Dates' | Programa completo, en vídeo (23/10/2025)

First Dates 23 OCT 2025 - 23:15h.

Luis, un celador jubilado que viene de la tierra de los artistas, busca un prototipo de mujer muy concreto: como Claudia Sheinbaum, presidenta de México. ¿Será capaz de entrar dentro del prototipo su cita Paqui? Ambos se llevan una sorpresa al verse, porque ya se conocen de verse por Leganés, pero la impresión no es muy buena. ¿Será mejor la segunda imagen que se hacen el uno del otro?