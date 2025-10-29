First Dates 29 OCT 2025 - 23:48h.

Así ha sido uno de los momentazos del programa de citas que Cuatro ha emitido este miércoles

Carlos Sobera recibe un comentario de un soltero nada más conocerle en 'First Dates': "No me ha gustado su sonrisa socarrona"

José y Adela nos han regalado momentazos de todo tipo a lo largo de la cita que han tenido en 'First Dates' y que Cuatro ha emitido este miércoles. Y es que, tras romper el hielo con un intercambio de flores nada más conocerse, se han sentado en la mesa del restaurante de Cuatro y todavía seguían un poco inquietos. Un mareo de la soltera ha pillado totalmente desprevenida a su cita, que ha tenido que ayudarla para ver si se le pasaba, recibiendo una inesperada confesión sexual.

"¿Tienes calor?", le ha preguntado José a la soltera, al notarla que estaba haciendo aspavientos y un poco mareada. El soltero le ha dado aire con la carta del restaurante de modo improvisado. Adela ha explicado que últimamente "le va mal el páncreas": "O algo así de la insulina y me baja el azúcar... pero está controlado". La soltera sufre hiperinsulinismo, una condición en la que el páncreas produce niveles excesivos de insulina.

"Eso hace que me baje el azúcar y, por suerte no me voy al suelo", ha señalado la soltera, para posteriormente confesar que, por el contrario, se pone a "sudar, blanca, me tiemblan las manos, palpitaciones... se pasa muy mal". Adela ha roto el hielo preguntando a su cita si le gustan los gatos, a lo que este ha respondido que tiene uno, mientras que la soltera tiene tres: "Es el amor de mi vida, junto con mi hermana", ha matizado Adela.

Adela sufre un inesperado bajón de azúcar

"Creo que me está dando una bajada de azúcar. ¿Puedes pedirles pan?", ha subrayado Adela, tras lo que José no ha tardado en llamar a las camareras para que los deseos de su cita se cumplieran. "¿Te voy a tener que dar el boca boca, aquí en medio?", ha preguntado el soltero, quitándole hierro al asunto e intentando sacarle una sonrisa a su cita. Pero esta no estaba pasando muy buen momento como para sonreír.

El soltero, muy pendiente de su cita ante lo que acababa de ocurrir, se acercaba a esta para darle todavía más aire si cabe, esta vez con una servilleta, pero con el mismo entusiasmo que antes. Pero en plena ayuda se le escapaba una confesión fruto de la impulsividad: "Menudas tetotas más gordas, me encantan". "Es que mi escote es poderoso", confesaba la soltera, que ante las cámaras de 'First Dates' veía eso como una "falta de educación", aunque reconocía que no le molestaba.

No iba a ser la única confesión del soltero, puesto que después iba a realizar alguna broma que otra más, protagonizando sin duda uno de los momentazos del programa que Cuatro ha emitido este miércoles y que, sin duda, no ha pasado desapercibido para nadie.