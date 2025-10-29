First Dates 29 OCT 2025 - 22:44h.

La nueva camarera de 'First Dates' ha sorprendido a todos con una confesión desconocida hasta entonces

Así ha sido la vida de Lidia Santos desde su paso por 'Supervivientes 2019' hasta su estreno en 'First dates': "He estado viviendo fuera"

Durante la última emisión de 'First Dates' que Cuatro ha emitido este miércoles, en plena cita de Álex y Jamie, Lidia Santos -nueva integrante de la familia de 'First dates'- nos ha dejado una confesión desconocida hasta entonces. Todo ha sido cuando los dos solteros estaban hablando sobre algunas anécdotas que han tenido en el pasado a la hora de ligar, una pregunta que era formulada por Jamie y que Álex respondía de la manera más sincera posible.

"Me ha costado... en mis tres primeras relaciones tuve el mismo problema, que mis parejas no me querían presentar a su familia. Mi primera novia, sus papás eran chinos y no querían a ningún novio que fuera chino. Soy súper bisexual", ha señalado Álex. Jamie, al escuchar las palabras de Álex, ha apuntado que le encanta cómo es: "Encuentras más chicas que yo y no sé cómo lo haces".

Álex ha confesado en ese momento que con los chicos le gusta "ser dominante": "Mi Dios me bendijo con 23 centímetros y no es para tenerlo escondido", ha bromeado. Tras este momentazo, Lidia Santos ha interrumbido el cálido y 'hot' intercambio de palabras para preguntarles si les estaba gustando la comida: "Veo que no tenéis hambre", ha señalado, para añadir que estaban hablando mucho.

"Es que me gusta usar mi boca muchísimo", ha subrayado Jamie, a modo de broma, provocando la risa de Lidia Santos y también la de su cita. Posteriormente, la nueva camarera de 'First Dates' les ha propuesto un juego con unos "posavasos del amor": "Tenéis que levantarlos uno por uno y hablar de cada tema que hay". El primero era sobre fantasías sexuales y Lidia Santos señalaba que eso no, que prefería otro tema: "Te tocó fantasías sexuales. Cuéntanos una", le ha dicho uno de los solteros.

La fantasía sexual de 'First Dates'

Lidia Santos ha desvelado, tras hacerse de rogar, lo siguiente: "Me voy a mojar. Ya que estamos aquí... nunca he hecho un trío. Me gustaría hacerlo. Es una fantasía sexual".