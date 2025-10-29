First Dates 29 OCT 2025 - 23:25h.

Uno de los momentazos sin duda del programa: no te lo pierdas

La confesión de Lidia Santos al conocer a una soltera de 'First dates': "Me encantaría ponerme el pelo así"

Samuel y Guiomar han tenido una distendida cita en 'First Dates' en donde nos han dejado algún momentazo que otro y se han podido conocer en todas sus facetas. Pero ha habido un momentazo, quizás inesperado para los dos, cuando ha llegado el momento de pagar la cuenta: ninguno de los dos quería invitar y se han visto envueltos en unos segundos de infarto que han sido solucionados por el soltero, que ha acabado invitando él.

Antes de este momentazo, Guiomar le ha preguntado a su cita qué hace en su tiempo libre, a lo que Guiomar ha confesado que es un "terremoto": "Me encanta probar y hacer cosas nuevas, todo el rato". El soltero ha reconocido que es exactamente igual que ella y ha desvelado que se cansa muy rápido de los hobbies, por lo que cada día hace una cosa diferente. De hecho, han visto en la escalada una excusa para tener una segunda cita, después de que la soltera contara que le gustaría probarlo.

Y es que Guiomar confesaba ante las cámaras de 'First Dates' que le sorprendía bastante que tuvieran tantas cosas en común. Tras este intercambio de palabras, una de las camareras de 'First Dates' se ha acercado a la mesa y les ha puesto la cuenta.

El momentazo de la cita entre Samuel y Guiomar

Ambos han tosido mirando para otro lado: por un lado, Guiomar ha contado que se había olvidado del monedero y Samuel, por su parte, ha señalado que solo llevaba billetes de 500 euros. Pero ha sido Guiomar quien ha ganado la batalla después de contar lo siguiente: "Fuera de coñas. Está en el bolso".

Samuel ha acabado cediendo y ha puesto el dinero de la cuenta no sin antes decirle a su cita que después se lo tendría que devolver. "Luego te lo devuelvo. ¿Cómo era? ¿Cómo te llamabas? No te conozco, ¿no?", ha dicho la soltera, bromeando.

La decisión final de la cita entre Samuel y Guiomar

Finalmente, los dos solteros se han ido a un fotomatón para hacerse una buena batería de fotos y protagonizar un gracioso momento. En la decisión final, Guiomar ha señalado que "sí" tendría una segunda cita con Guiomar por lo siguiente: "Me ha gustado mucho y me parece una chica muy guapa. Tenemos un montón de cosas en común. Aunque seas una estrellita en la cama...".

Guiomar, por su parte, también ha dicho que "sí" tendría una segunda cita con el soltero: "En toda la cita hemos tenido muchísimas cosas en común. Hasta me ha sorprendido ¡Creía que me estaba copiando absolutamente en todo lo que decía".