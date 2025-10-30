Una soltera intenta ligar con Matías Roure antes de su cita: ‘la novia de Chucky’ pone a temblar el especial de Halloween en ‘First Dates’
La cantante y productora colombiana se presentó como “una mujer muy libre y coqueta”, y antes de conocer a su cita, quiso conquistar al mismísimo camarero
La noche más terrorífica del año también tuvo sus momentos de pasión y carcajadas en ‘First Dates’. Tiffany, una artista colombiana de 26 años afincada en Ibiza, llegó al restaurante dispuesta a encontrar a alguien “tan interesante y libre” como ella.
Lo que nadie esperaba es que su primer flechazo no fuera su cita… sino Matías, el camarero más querido del programa.
Nada más entrar al restaurante, Tiffany confesó sentirse muy identificada con su tocaya cinematográfica: “Me identifico mucho con la novia de Chucky, se llama como yo, porque está un poco loca… como yo”, reconoció entre risas.
Pero el momento más comentado llegó cuando, mirando a Matías, soltó sin rodeos: “¿Me puedo quedar con él?”. “Además, le gusta mucho cuidarse también…”, le seguía Carlos Sobera.
A lo que el camarero, entre divertido y apurado, respondió con su habitual elegancia: “No, tenemos una cita mucho mejor esperándote”.
Una artista con alma libre y mucho desparpajo
Antes de conocer a su cita, Tiffany dejó claro que el arte forma parte de su vida: canta, produce, hace fotografía y, además, asegura que “le gusta gustarle a todo el mundo”. Eso sí, puntualizó con una sonrisa: “Querer gustarle a todos no es ser una zorra, es otra cosa”.
“Madre mía, que me haga latir el corazón”, pedía Tiffany entre bromas mientras esperaba al afortunado.
José, el valenciano que llegó dispuesto a enamorar
Su cita fue José, un joven de Valencia que se definió como “un poco chulito, pero buena gente”. Al verla, no tardó en derretirse: “Qué guapa… eres justo lo que pedí”.
Y aunque Tiffany había empezado la noche con un intento fallido de ligar con Matías, lo cierto es que la química con José no tardó en surgir. “Me tienes temblando”, confesó ella. “Tranquila, no te vas a desmayar”, respondió él entre risas.