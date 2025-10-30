First Dates 30 OCT 2025 - 22:30h.

Carlos Sobera no da crédito al ver llegar a Esaúl al restaurante

Lidia Santos revela cuál es su fantasía sexual en 'First Dates' y deja boquiabiertos a dos solteros: "Me gustaría hacerlo"

El especial de Halloween de ‘First Dates’ dejó una de las citas más surrealistas (y divertidas) de la noche. Julia, de 22 años, estudiante de interpretación que vive en Barcelona y nació en Transilvania, y Esaúl, de 26, analista de laboratorio de Valencia, protagonizaron un encuentro digno de una película de Tim Burton.

Nada más llegar, Julia desató la curiosidad de su cita y del propio Carlos Sobera al revelar su lugar de origen. “A mí me dicen que parezco un poco vampira, pero creo que es por mi cara”, confesó entre risas mientras mostraba una foto suya de niña en el mismísimo castillo de Drácula.

El presentador no tardó en bromear: “¡Bienvenida a nuestra fiesta de Halloween! Pero tú ni necesitas disfraz, ¿no?”.

La llegada de Esaúl… con los huesos de su gato

La entrada de Esaúl al restaurante no pasó desapercibida. Apareció envuelto en una capa de Drácula y, sin perder el humor, se permitió una pullita a Sobera: “La tuya es de AliExpress, la mía es la buena”, bromeó entre carcajadas.

Pero el verdadero susto llegó cuando mostró su “detalle” más macabro: un cuadro con los huesos de su gato Gustavo. “Falleció hace tiempo y qué mejor manera de recordarlo”, explicó con total naturalidad. “La gente paga por ver esqueletos en museos, yo los tengo en casa”.

Julia, entre el asombro y la risa, no supo muy bien cómo reaccionar: “No, un culo no es, pero no voy a poner eso en mi casa”, admitió con elegancia.

La pareja no congenia, pese a las coincidencias

Pese al choque inicial, ambos compartieron confidencias entre bromas sobre Drácula, castillos y gustos góticos. Julia confesó que buscaba “una persona con la que aprender, no solo pasar el rato”, mientras Esaúl se definió como “oscuro, pero romántico”.

El momento más divertido llegó cuando él intentó flirtear comparando sus mundos opuestos: “Tu piso es muy ‘girly’, demasiado rosa. Eres demasiado Britney Spears para mi mazmorra del conde Drácula”, le soltó con picardía. Parece que la conexión entre ellos fue más de película de terror que de amor eterno.