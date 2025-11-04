First Dates 04 NOV 2025 - 22:40h.

Este ha sido el motivo por el que Tasio ha decidido poner punto y final a su relación con Belén

A sus 90 años, Tasio ha vuelto al restaurante de ‘First dates’. En su primera visita al programa, su cita fue fenomenal. De hecho, se marcharon juntos dispuestos a seguir conociéndose. Pero algo no ha debido ir del todo bien.

Nada más verle, Carlos Sobera le ha dado la bienvenida: “¡Hombre, Tasio! El gran Tasio otra vez por aquí. ¿Qué haces por aquí? Si la última vez que te vi yo… Tú aquí conociste a Belén y yo recuerdo que salisteis los dos muy enamoraditos”.

“Exactamente. He hecho intención de poder limar algunas cosas que me desesperaban. Yo estaba predispuesto a conocerla”, le ha explicado el soltero.

El presentador no ha dudado en preguntarle qué es lo que ha ocurrido: “Ella tiene animales en casa, y yo no quería. He tratado de conocerla a ver si podía compaginarlo, pero… Últimamente, hace un mes o así, una de las gatas se le tiró y le tuvieron que llevar a urgencias”.

“¡Qué barbaridad! ¿Y tú cómo has podido salvar el pellejo?”, le ha preguntado Carlos. “Yo no, porque yo no he ido a su casa. Yo solamente he ido a verla a Colmenar. Como he visto que no tiene arreglo, ella quiere a sus gatos y no les va a dejar por nada, he decidido tener una relación de amistad, nada más”.

El prototipo de Tasio

Así que, sin pensárselo dos veces, ha acudido de nuevo a ‘First dates’ a probar suerte. Tasio no ha dudado en recordarle al presentador cuál es el tipo de mujer que le gusta: “Primero, que no le moleste que le pueda dar un beso o un abrazo sin venir a cuento, cariñosa. Y de su casa. No estar en la calle todo el día. Y yo con ella”.

Y es que el soltero, viudo y sin hijos, busca a alguien con quien compartir sus días: “Yo quiero una mujer porque no tengo más familia. Quiero una mujer para poder desarrollar mi instinto amoroso, quiero el amor y el roce”.