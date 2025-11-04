El gesto de una soltera con su cita en 'First dates' que ha sido clave en su decisión final: "Me ha dejado tocado"
Sara y Javier han acudido al restaurante de 'First dates' dispuestos a encontrar alguien afín a ellos con quien construir algo serio. No obstante, nada más conocerse, ninguno de los dos ha parecido muy conforme con la primera impresión. Eso sí, según ha ido avanzando la cita, han descubierto poco a poco que tenían bastantes cosas en común.
No obstante, tener cosas en común no ha sido suficiente, y ninguno de los dos ha sentido la chispa necesaria. Antes de poner fin a su cita, se han dirigido a una de las salas del restaurante. Pero la práctica no ha funcionado mejor que la teoría. Los pergaminos misteriosos no han conseguido un acercamiento entre ellos.
Sara parecía algo más lanzada, pero Javier no daba pie: "Me ha faltado que tuviera un poco más de iniciativa, más dominante", ha comentado ella con el equipo. "No me enciende un fuego para querer algo más", ha explicado él a los redactores.
Cuando la música ha empezado a sonar, él ha accedido a bailar un poquito con las luces apagadas y, mientras lo hacía, ella le ha lanzado un cojín, algo que él no ha entendido: "¿Lo de lanzarme el cojín por qué es?".
La decisión final
Finalmente, ha llegado el momento de comunicar su decisión final. Y el cojín ha aparecido de nuevo en las explicaciones de Javier: "No tendría una segunda cita con Sara. Físicamente no es mucho mi tipo, me gusta otro estilo. Y ya lo del final... Tirarme el cojín me ha dejado tocado. Me he sentido violentado con el cojín. Te soy sincero, no me lo esperaba para nada".
"No, tenemos muchas cosas en común, pero el carácter... Te falta", ha respondido ella.