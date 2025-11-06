First Dates 06 NOV 2025 - 00:35h.

Un soltero se lanza a la piscina e intenta dar un beso a su cita que esta rechaza: "Me he adelantado un poco"

Un soltero vuelve a 'First dates' y confiesa a Carlos Sobera por qué lo dejó con su anterior cita: "Me desesperaba"

Laura, abogada y de Sevilla, entra al restaurante de 'First Dates' con muchas ganas de encontrar a una persona especial. En el amor no ha tenido mucha suerte pero no pierde la esperanza: "Quiero un hombre para que la vida se me haga fugaz". Su cita, Jorge, también sevillano, era recibido por Laura Boado y la sorprendía con sus palabras: "Qué cambio". Y es que al soltero la camarera le ha recordado a una chica con la que tuvo una cita en el pasado.

Al verse los solteros han tenido una buena primera impresión el uno del otro. A Jorge le ha encantado el físico de su cita: "Me gusta. Es una mujer con una altura parecida a la mía". A ella también le ha gustado lo que ha visto: "Teniendo en cuenta que no busco un adonis, bastante bien. Me ha parecido correcto”.

Según la cita avanzaba, Jorge y Laura, iban encontrando muchas cosas en común, más allá de su ciudad de origen. El soltero no paraba de soltar piropos a su compañera de cena y ella los recibía encantada: "Me gusta el amor a la antigua". Él le ha contado a la soltera su pasión por navegar y ella, que le encanta disfrutar y vivir al máximo, se ha mostrado de lo más contenta con esta afición de su cita.

Todo parecía ir viento en popa, tanto es así que, mientras los solteros compartían un momento más íntimo en una sala privada, Jorge se lanzaba a besar a Laura, pero esta rápidamente giraba la cara, haciendo que el beso cayese en su mejilla. “Quizás me he adelantado un poco y me he lanzado demasiado rápido a la piscina”, aseguraba el soltero. Aunque para Laura no ha sido invasivo, solo que no sentía que fuese "ni el momento ni el lugar".

La decisión final

En el momento de tomar la decisión final la cobra no ha supuesto ningún problema y, después de que Jorge aceptase una segunda cita porque quería seguir conociéndola y conocer nuevos rincones de Sevilla con ella, Laura aceptaba volver a quedar con él: "Se nos ha hecho corto el tiempo que hemos estado. Vivimos al lado y hay muchas cositas que hacer por nuestra ciudad y fuera”. Tras estas palabras, los solteros se iban de la mano a descubrir la noche madrileña.