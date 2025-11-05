First Dates 05 NOV 2025 - 23:10h.

Víctor entraba al restaurante de 'First Dates' donde le recibía Carlos Sobera. El soltero, psicólogo y de 70 años, dice considerarse alguien "peculiar" porque cree que no deja a nadie indiferente. En el amor, se considera una persona muy estrecha y quiere conocer a un chico de su estilo y risueño. Cenará con, Abel, quien, al contrario del look de su cita, le gustan los hombres "chandaleros".

Al ver a Víctor, Abel lo ha tenido claro: "No es mi tipo. Me gusta otro tipo de chico más altos, con los ojos azules, el pelo rubio..." Algo que ha sido mutuo: "No me gustan tantos piercings, me gustan más pijitos... Lo que es el envoltorio de primeras no me ha hecho match", confesaba Víctor sobre su cita.

Durante su cena, las diferencias entre ambos eran cada vez más notorias y Abel ha sentido que eran todo lo contrario como "un gato negro y un golden retriever". Aunque ha sido a la hora de hablar del sexo, en concreto sobre sus roles sexuales, donde ambos se han sorprendido más.

"¿Eres activo o pasivo en la cama?", era la pregunta que se encontraba en una de las tarjetas y a la que Víctor respondía de inmediato: "Soy versátil". Seguidamente, Abel confesaba que era activo y su cita se mostraba muy sorprendido: "No hubiese dicho que eres activo. No tienes pinta de eso". Ante estas palabras, el soltero aseguraba que le gustaba mucho "la dominación, pero romántica".

La decisión final

En el momento de tomar la decisión final la respuesta de los dos ha sido de lo más clara y contundente: "No es mi prototipo físicamente. No entra dentro del canon que considero que tiene que tener una persona para gustarme, pero podría ser su amigo", eran las palabras de Víctor. A continuación, Abel daba su respuesta: "No tendría una segunda cita a nivel sexo-afectivo con él pero, tomar una cerveza por ahí sí".