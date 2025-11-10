First Dates 10 NOV 2025 - 23:01h.

Descubre al completo la cita de Judith y Genís en 'First Dates'

Dos solteros de ‘First Dates’, con mucha química, suben la temperatura de su cita con sensual baile: "Hace calor"

Judith tiene 30 años y llega desde Huesca para encontrar el amor bajo los focos de ‘First Dates’. Le encanta abrazar los árboles porque se “descarga la energía negativa y te nutre de la positiva de la tierra”. Se define como una persona vergonzosa, pero muy pasional. Se encuentra buscando trabajo y le encantaría dedicarse a la neuropatía porque disfruta haciendo meditación. En el amor, busca a alguien con el que compartir aficiones y gustos, le encantaría también que fuese espiritual.

Su cita es Genís, un auxiliar de eventos de 33 años que llega desde Valdetormo, Teruel, para conocer a su cita de la noche. Él se define como una persona muy normal, sin embargo, su entorno más cercano cree que es “un personaje y un friki”. Nada más entrar por la puerta, el soltero se ha visto sorprendido ante Carlos Sobera: “Ostia, que bueno”. El presentador no ha dudado en preguntarle si es que no esperaba encontrarle en el restaurante, a lo que el soltero comenta que él no ve la tele.

Tras esto, ha conocido a su cita de la noche desde la barra del restaurante. Para Genís, Judith tiene unos ojos bonitos y le gusta el tono de su pelo. Sobre ellos, el soltero le ha comentado que en su día a día trabaja montando los concursos de hípica, sin embargo, ella no era conocedora de este tipo de trabajo.

Judith y Genís comparten sus pensamientos sobre la espiritualidad

Ya desde la mesa, Judith le ha preguntado por relaciones pasadas; él le cuenta que hace dos años dejó todo por una chica incluso se cambió de ciudad por ella, pero a los meses ella le dejó. Por la parte de ella, le ha relatado las numerosas infidelidades de su expareja; él le ha comentado que si se lo ha perdonado en numerosas ocasiones entonces “la tonta eres tú”. Ante esto, Genís también ha explicado al programa que “su problema será que ha elegido mal”. Asimismo, Judith le ha comentado que ella tan solo tenía 17 años y por ello “aún no entendía el respeto propio”.

Por otro lado, la soltera le ha sacado el tema de la espiritualidad. Genís le ha contado que él entiende el mundo y el universo como que “absolutamente todo está conectado”. Cree que hay una red infinita y por eso creemos que hay un “libre albedrio, pero no es así”. Tras este tema, Judith le ha confesado que hubo una vez que vio a un chico donde quedó su alma completamente enamorada de él y que “nunca le he olvidado ni creo que lo haga”. Muy sorprendida su cita, le comenta “pero si no le has conocido”.