La reacción de una soltera de 'First Dates' al ver el físico de su cita: “¡Va a ser una experiencia única!”

Jorge tiene 50 años, es maestro y llega desde Asturias con ganas de encontrar a alguien especial en el restaurante de ‘First Dates’. Se considera una persona divergente, polifacética e innovadora. Al llegar a la barra del restaurante, el soltero ha pedido una bebida sin azúcar por su diabetes; en este momento el presentador le ha comentado que desde los 50 años él también comparte esta enfermedad crónica.

Por otro lado, Jorge le comenta que estando enamorado ha llegado a tener hipoglucemia, a lo que Sobera se ha sorprendido muchísimo. Sobre sus anteriores relaciones, tuvo dos y fallaron ambas por la salud porque necesita al lado a una persona deportista para poder controlar su enfermedad.

Su cita es Martha, una estudiante de 55 años que viene desde la capital para conocer a su cita. Disfruta de su pisito junto a sus gatos, pero también le encanta nadar y hacer aquagym. Desde el primer momento en el que Jorge le ha contado a lo que se dedica, Martha se ha sentido a gusto con él, le ve una persona “bondadosa” y a la que le gusta hacer el bien.

La reacción de la soltera al escuchar la conversación de la diabetes: "Habla más que yo, no para"

La soltera le ha contado que está haciendo un curso de teleasistencia para poder atender a personas mayores en situaciones de emergencia. Al escuchar esto, el soltero se siente en concordancia con ella porque está terminando Trabajo Social. Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa donde podrán compartir una bonita velada y descubrir si están hechos el uno para el otro.

Ya desde la mesa, Jorge le ha comentado que antes de cenar necesita colocarse la inyección de insulina por su enfermedad y ha querido mostrárselo a Martha por si algún día necesita de su ayuda. Martha se ha asustado al ver esto en mitad de su cena, pero se ha mostrado algo asustada: “Madre mía, yo mejor no miro”. Mientras Jorge ha querido visibilizar abiertamente lo que tiene, la soltera ha dejado claro al programa que “habla más que yo, no ha parado”.

La cena continúa y Jorge le ha comentado que lleva desde los dos años con diabetes y que necesitan apoyo social ya que es una enfermedad que afecta a mucha gente. Por otro lado, cuenta que toca la batería, hace maquetas y disfruta de cocinar. Ante esto, Martha le explica que se ha saltado la dieta en esta cena y aunque el soltero le diga que no pasa nada, al programa le comenta que “me gustan las chicas deportistas y que son sanas, saludables...” En el proceso de escuchar toda la conversación de Jorge, la soltera ha terminado su plato, a lo que Jorge sorprendido suelta: “Un visto y no visto”