First Dates 10 NOV 2025 - 23:30h.

Descubre al completo la cita de Marina y David en 'First Dates'

La reacción de una soltera de 'First Dates' al ver el físico de su cita: “¡Va a ser una experiencia única!”

Compartir







Marina tiene 24 años, es educadora infantil y se considera una persona muy sensible, le gusta sacar una sonrisa de su alrededor. Hace un año fue diagnosticada por TDH y eso le hace estar muy activa e inquieta. En el amor le gustaría un chico deportista, que sea buena persona y cariñoso.

Su cita de esta noche es David, un profesor de informática de 22 años que llega desde Málaga para conocer el amor en ‘First Dates’. El soltero ha confesado que en su infancia le detectaron retraso madurativo, pero ahora apenas le afecta en su día a día. Nada más conocerse, a Marina le ha gustado; tal es así que hablaba algo nerviosa, pero su cita no ha dudado en arreglarlo dándole sus manos para entrelazarlas.

De primeras, Marina le ha preguntado qué busca en el amor, y el tiene claro que quiere a alguien “para lo bueno y para lo malo”. También tiene ganas de enamorarse. Tras esto, Carlos Sobera les ha acompañado hasta la mesa para que puedan disfrutar de una bonita cena para conocerse mejor.

Ya desde la mesa, la pareja ha hablado sobre viajes, él le ha comentado que tiene ganas de ir a Japón; y a ella le apetece visitar Nueva York, París y las Maldivas. David le ha sorprendido al terminar esta conversación con una preciosa nota hecha por él; ella sin dudarlo ha comentado que “me encanta”. Además, ante el restaurante cuenta que se ha sentido muy feliz y que él le parece “un amor”. David ha hecho unas grandes declaraciones también después de hacerle entrega de su regalo: “La cita va muy bien y creo que me estoy enamorando”

Marina, sobre el sexo: “No me gusta enseñar, me gusta aprender”

La cita continúa y la soltera le cuenta que se dedica a la educación infantil porque es una gran amante de los niños pequeños. Al escuchar esto, él ha aprovechado para conocer si quiere tener hijos; ella quiere ser madre joven y David le cuenta que su mayor sueño es formar una familia.

Por otro lado, han hablado sobre relaciones pasadas, él ha tenido una breve de cuatro meses y aunque ella ha tenido dos, le ha confesado que “no he tenido mucha suerte”. Su primera pareja no le atraía en gran parte y en el sexo no cuadraban tampoco porque él era virgen: “No me gusta enseñar, me gusta aprender”. David explica que el sexo para él tiene que surgir, pero ella cree que tiene que haber varios en el día: “Así terminamos el día feliz”.