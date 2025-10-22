First Dates 22 OCT 2025 - 22:50h.

Sonia se ha abierto con Juan y le ha contado cómo vivió su enfermedad hace dos años

La reacción de un soltero de 'First Dates' cuando su cita le pregunta si es bisexual: “Yo es que soy un macho ibérico”

Sonia tiene 54 años y trabaja de dependienta en Bilbao. Se define como una persona “extrovertida y que habla con todo el mundo”. Su cita, Juan, de 51 años, jefe de cocina que llega al restaurante de ‘First Dates’ desde Noia, en A Coruña.

Juan le ha confesado durante la cita a Sonia su peculiar forma de vida: “Llevo 3 años viviendo en una autocaravana y no todo el mundo sabe adaptarse a este estilo de vida”, explicaba. Por su parte, Sonia le ha dicho que le encantan las campers: “Las cosas que te ahorras, la libertad que tienes”, además, la soltera ha reconocido que ha pensado en vivir en autocaravana.

“Soy una persona muy independiente, voy sola a todos los sitios, pero sí me gusta compartir esos momentos. Eso lo echo de menos”, explicaba Sonia. Los dos solteros han remarcado que tienen “muchas cosas en común”. ¿Será suficiente para que surja la llama del amor entre ellos?

Sonia se ha querido sincerar y contarle a Juan un episodio de su vida en el que tuvo cáncer: “Hace dos años tuve cáncer de ovarios. Por eso me tatué ‘Sí se puede’”, explicaba la soltera. Juan no ha dudado en levantarse y darle un abrazo a Sonia: “Eres una luchadora. Necesitamos a más gente como tú”, afirmaba el soltero.

“Me pareces una persona especial”, reconocía Juan. La soltera admitía que nunca le habían dicho nada así: “Con juan me siento cómoda, podemos hablar de todo, nos reímos”, explicaba Sonia.

La complicidad durante la cena entre ambos solteros fluía y pero ambos solteros coincidan en “no había saltado la chispa” entre ellos durante la cita.

La decisión final de los solteros

Por eso, en la decisión final ambos solteros tenían muy clara su respuesta. “Yo no tendría una segunda cita contigo como pareja, porque sé que nos vamos a ver muchísimas más veces como amigos”, explicaba Juan después de decir que ha estado muy cómodo en la cita.

Por su parte, Sonia ha explicado que está de acuerdo con el soltero: “Yo pienso igual que él. Pero yo quiero tenerte como amigo”, ha continuado la soltera.