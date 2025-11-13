Una soltera de ‘First Dates’ vive un incómodo momento con su cita al no entenderle al hablar

First Dates 13 NOV 2025 - 23:30h.

José, carnicero de 52 años, trae a ‘First Dates’ llega con una sorprendente historia sobre sus espaldas. Ahora que ha encontrado en su trabajo actual una terapia, cuenta cómo en su momento como profesor de salsa y bachata se enamoró de una alumna, ambos estando casados. A partir de este momento, empezaron a salir en pareja hasta que un buen día decidieron hacer un intercambio. Carlos Sobera no puede esconder su asombro ante lo que está escuchando, definiendo la vida íntima de su invitado como una auténtica “película de cine”.

Gloria, originaria de Chile y vive en Málaga, tiene 49 años y llega a ‘First Dates’ con ganas de encontrar el amor y conocer a alguien que pueda acompañarla. Definiéndose a sí misma como una persona empática, la profesora de inglés, divorciada desde hace 10 años asegura que ha estado casada en dos ocasiones y que quiere a alguien que la complemente. A pesar de que llega con mucha emoción a la barra, lo cierto es que se encuentra con algunas dificultades con su cita.

Es por este motivo por el que la profesora de inglés no ha dudado en ser muy directa con el presentador, proponiéndole quedarse a cenar. La chilena se considera muy selectiva a la hora de escoger a la gente que se encuentra a su alrededor y admite que José no es “su tipo” en el aspecto físico, a pesar de que se mantiene en una actitud muy correcta hacia él.

Por su parte, José no se corta a la hora de alabar todas las aptitudes que considera que tiene su cita. Tanto es así que, al hablar de su historial amoroso, el soltero asegura que tiene que tener muchos pretendientes a su alrededor. Además, le cuenta la impactante historia que tuvo con su alumna de bachata y la reacción de su cita no se hace esperar: “Es raro, pero cada uno tiene sus heridas”.

Gloria no entiende a José y se crea un incómodo momento

La cita entre la chilena y el carnicero intentan llevar adelante su cita, lo cierto es que han tenido algunos problemas de comunicación que han creado algunos momentos algo incómodos entre ellos. Gloria no entiende a José cuando habla y tiene que pedirle, en varias ocasiones, que repita las preguntas que le está haciendo. “No habla claro, es la forma en la que arrastra mucho y junta mucho…”, trata de explicar la soltera.

Gloria y José terminan una cita en la que no solo no se han entendido al hablar, sino que tampoco han compartido el sentido del humor del que ambos han presumido. Cuando ha llegado la hora de la verdad, el carnicero ha asegurado que le gustaría seguir conociendo a Gloria y que, por tanto, tendría una segunda cita con él, mientras que ella ha declinado esta invitación.