First Dates 13 NOV 2025 - 23:15h.

Descubre la cita de Juanjo y Salomé al completo en ‘First Dates’

Sin ningún tipo de experiencia de pareja estable Salomé llega pisando fuerte a ‘First Dates’ con muchas ganas de encontrar a una persona que la complemente. A sus 19 años, la de Elche no sabe si ha estado enamorada alguna vez y tiene muy claro lo que busca en otra persona, alguien que concuerde con su estilo de vida, mostrándose muy exigente al respecto. Estudiante de ingeniería química y con dos trabajos, no está dispuesta a bajar su listón, a pesar de su escasa vida amorosa.

Juanjo, de 24 años, no quiere buscar a una persona para un rato, sino que quiere a alguien que se convierta en su pareja. Con un poco de reticencia por la persona que pueda encontrarse durante esta experiencia, se dirige a la barra para conocer a Salomé. Opositor y árbitro de futbol, pronto se dará cuenta de que hay algo entre ellos que les une más que nada.

Después de que Carlos Sobera rompa un poco el hielo entre ellos y se dirijan a la mesa para poder empezar a conocerse mejor, la pareja se da cuenta de que comparten una enfermedad que podría suponer tanto un punto a favor, como en contra. Los solteros explican cómo les diagnosticaron la diabetes, una historia que para Juanjo se convierte en una pesadilla, ya que se llevó un susto muy grande: “Me dijeron que no sabía cómo estaba vivo”.

A pesar de que esto puede parecer un gran punto a favor, lo cierto es que a Salomé le asaltan algunas dudas respecto a compartir esta enfermedad, ya que no todos lo viven de la misma manera. Sin embargo, a lo largo de su cita con el árbitro, se ha dado cuenta de que, cada vez, le gustaba más. Aunque estaba un poco nerviosa en los inicios, ha acabado por confesarle que le gusta tal y como está, aunque a ella le gusten los canis y él esté lejos de serlo.

Salomé y Juanjo terminan hablando de los tríos que han realizado

A pesar de que, en un principio, ambos se han mostrado bastante nerviosos, los dos han terminado congeniando de una manera que no se esperaban, hasta el punto de hacerse las confesiones más inesperadas. Juanjo descubre que Salomé es mucho más fogosa de lo que se esperaba, lejos de lo que pudiera parecerle en un principio. Después de romper el hielo, ambos responden a la gran pregunta sobre “su experiencia más salvaje” y terminan hablando de los tríos que han realizado.

El soltero y su cita se dan cuenta de que tienen muchas cosas en común y que tienen mentalidades muy parecidas. Aunque ambos sentían algo de reticencia y tenían miedo de no congeniar con la otra persona, lo cierto es que todo ha salido mucho mejor de lo esperado. Después de descubrir lo fogosos que son ambos y que tienen muchas cosas en común, Salomé le hace una importante propuesta a Juanjo al final de su cita.