Una soltera de ‘First Dates’ deja estupefacta a su cita con un impresionante baile con cariocas

Descubre la cita de Rosi y Richard al completo en ‘First Dates’

Rosi tiene 64 años y es de Valladolid. Con una vida llena de aventuras y deporte, habiéndose convertido en campeona de España en culturismo y de fuerza, la soltera llega a ‘First Dates’ para buscar a alguien que pueda seguirle el ritmo. Además, ha hablado abiertamente de su gran faceta como bailarina, especialmente con una boa constrictor de cola roja de cuatro metros y sus cariocas de fuego. Tampoco ha perdido la oportunidad de traer una de sus grandes piezas de arte a la barra donde esperaba a su cita.

Richard, un conocido del programa, llega a la barra con mucha energía dispuesto a encontrar en Rosi a la persona que tanto está esperando tras haberse divorciado en dos ocasiones. Sin embargo, la primera impresión que ha recibido su compañera de cena no ha sido la esperada y no han tardado en encontrar un punto que podría dejar claro que no están hechos el uno para el otro: los animales. Ella, apasionada de todo tipo de animales, vive con sus cuatro gatos y sus dos serpientes, mientras él se decanta más por los perros.

Por el contrario, Rosi no podía ni imaginarse que dos personas, aparentemente tan diferentes, podían encontrar algo en común. Como ella misma aseguraba antes de sentarse en la barra del restaurante, el deporte es esencial para ella, habiendo practicado muchas disciplinas; por su parte, él habla de su etapa como jugador en el Valladolid Club de Fútbol.

Ambos se sinceran durante la cena sobre su situación sentimental y aunque tratan de que la conversación entre ellos fluya de manera natural, lo cierto es que no terminan de conseguirlo. Tanto es así que Richard asegura que ha tenido que recurrir a una “mentira piadosa” para tratar de buscar una afinidad con ella. Rosi no consigue tener ningún tipo de sensación buena hacia su acompañante y asegura que, aunque le gusta la gente con pelo largo, su cita no ha cuidado para nada el aspecto que iba a tener en la cita.

Rosi sorprende a Richard con un número de baile con cariocas

Como ella misma se ha encargado de repetir desde el inicio de su aparición en ‘First Dates’, lo suyo es el baile, algo que ha practicado en numerosas disciplinas. Por este motivo ha querido sorprender a su cita mostrándole qué es lo que mejor se le da. Matias Roure ha sido el encargado de anunciar que todo el restaurante iba a ser testigo de este número de baile con cariocas y Rosi ha salido dispuesta a darlo todo, aunque un pequeño percance con su pelo ha entorpecido su gran momento.

Aunque la deportista ha intentado poner sus mejores ganas y hacerlo lo mejor posible, la verdad es que a Richard no le ha parecido la mejor actuación que ha visto. El que fuera futbolista se ha sincerado frente a las cámaras y ha asegurado que, más bien, ha sido algo un poco “caótico”, expresando su preocupación si estas cariocas las sustituye por unas de fuego en sus actuaciones normales. Además, explica que no ha podido estar pendiente de otra cosa que no fuera la pareja que tenía al lado: “Como haya hecho todas así, mal se ha ganado la vida”.