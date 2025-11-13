Logo de cuatrocuatro
Logo de First datesFirst dates
First Dates a la carta
Programas completos

'First Dates' | Programa completo, en vídeo (13/11/2025)

P2217 - Peregrinaje hacia el amor First Dates Temporada 8 Programa 2217
'First Dates' (13/11/2025)Cuatro.com
Compartir

Peregrinaje hacia el amor

Pedro es un minero jubilado al que le gusta ayudar a la gente. Una de sus aficiones es andar, en la que coincide con su cita, Antonia, que le pide que se prepare, porque el año que viene le hará terminar el Camino de Santiago por primera vez. ¿Saldrá de esta cena una nueva pareja de peregrinos?

Temas