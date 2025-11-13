'First Dates' | Programa completo, en vídeo (13/11/2025)

First Dates 13 NOV 2025 - 23:45h.

Disfruta de todas las citas de 'First Dates' en el programa completo del 13 de noviembre del 2025

Disfruta aquí de todos los programas de 'First Dates' al completo: no te lo pierdas

Compartir







Peregrinaje hacia el amor

Pedro es un minero jubilado al que le gusta ayudar a la gente. Una de sus aficiones es andar, en la que coincide con su cita, Antonia, que le pide que se prepare, porque el año que viene le hará terminar el Camino de Santiago por primera vez. ¿Saldrá de esta cena una nueva pareja de peregrinos?