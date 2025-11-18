First Dates 18 NOV 2025 - 00:02h.

Manolo tiene 73 años, es empresario jubilado y llega desde Meirama, A Coruña para encontrar el amor bajo los focos de ‘First Dates’. En el amor asegura que le gusta darlo todo y que la persona se sienta bien a su lado. A Sobera le ha confesado que años antes de su jubilación sufrió un ictus que le cambió la vida por completo, le gustaba salir con sus amigos y “poco a poco lo fui dejando”. Además, asegura que ha cambiado el ritmo de vida. Sobre el amor, confiesa que la soledad le afecta mucho porque “no tener a alguien para dar los buenos días es triste”.

Su cita es Ángeles, una cuidadora jubilada de 72 años que llega desde Redondela, Pontevedra, con ganas de conocer a alguien para no estar “sola”. Confiesa que estar siempre con las amigas es aburrido. Tras esto, Carlos Sobera les ha acompañado hasta la mesa donde disfrutarán de una bonita velada que les permita descubrir si están hechos el uno para el otro.

Manolo y Ángeles desvelan a qué se han dedicado durante toda su vida hasta la jubilación

La primera conversación entre ellos es sobre los trabajos que han hecho antes de sus jubilaciones, y cuando Manolo le ha desvelado su multitud de trabajos, Ángeles no ha dudado en expresar lo mucho que le gusta este dato: “Es un ejemplo de hombre porque la mayoría son vagos”. Por otro lado, ella confiesa que siempre fue privilegiada porque al tener una empresa disfrutaba de comer y cenar fuera. Sin embargo, se cansaba de su situación: “Yo solo trabajaba y en casa lo hacía más”.