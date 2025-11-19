First Dates 19 NOV 2025 - 23:25h.

Descubre al completo la cita de Marc e Inés en 'First Dates'

El desafortunado comentario de un soltero de ‘First Dates’ a su cita: “No eres ni fea ni guapa”

Compartir







Carlos Sobera recibe en 'First Dates' a Inés, de 23 años. Se considera una persona amable, simpática y romántica. En el amor, la soltera ha tenido algún "noviete", pero ninguno le ha llegado al corazón. "Me gustaría casarme y tener hijos", le confesaba la joven al presentador. En el programa está buscando un amigo simpático, aunque, no se cierra a que pueda surgir algo más que una amistad.

Marc, de 22 años y mozo de almacén, es la cita de Inés. El soltero llega al restaurante con un ramo de rosas y un poema en las manos, así como con muchas ganas de conocer a alguien especial para tener una relación estable, ya que le gustaría tener uno o dos hijos. "Soy muy romántico y muy detallista", aseguraba.

El presentador dirigía a Marc a su mesa para reunirlo con Inés y, una vez allí, animaba al soltero a recitarle a su cita el poema que le había dedicado. "No sé cómo te llamas, no sé como eres, solo se que quiero conocerte. Hemos venido a 'First Dates' seguro que nos caeremos bien, luego dejaremos que el destino elija nuestros caminos", eran las palabras que el soltero había escrito para su acompañante.

La decisión final de los solteros

El poema de Marc le ha encantado a Inés, quien aseguraba haberse emocionado. Además, el soltero se mostraba súper satisfecho con su cita y aseguraba que le escribiría un montón de poemas. La cita avanzaba positivamente y los dos coincidían en muchos de sus hobbies como los videojuegos y el baile. Incluso, vivían un tierno momento al compartir postre.

Antes de que la cita concluyese, los solteros iban a la sala privada y disfrutaban un momento de baile en el que Inés se lucía bailando frenéticamente. Por su parte, Marc intentaba seguir el ritmo a la soltera fascinado por cómo Inés se "dejaba la piel" mientras bailaba. A la hora de tomar la decisión final, el soltero ha sido el primero en dar su respuesta:

"Si me gastaría tener una segunda cita. Es muy atractiva", contestaba Marc. Seguidamente, Inés, que también lo tenía claro, respondía: "Sí, claro. Me gusta todo lo que haces. Eres encantador, simpático, amable..." Ambos abandonaban juntos el programa y asegurando que irían juntos de fiesta.