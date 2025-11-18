First Dates 18 NOV 2025 - 23:00h.

Descubre al completo la cita de Carmen y Juan en 'First Dates'

Un sevillano desvela en ‘First Dates’ su aventura sexual más salvaje: “Me las llevé a un acantilado”

Carmen tiene 68 años, es empresaria jubilada que llega desde Sevilla para encontrar el amor bajo los focos de ‘First Dates’. Desde el primer momento la soltera asegura que pese a tener algunas “arruguillas” que quiere retocarse, su cuerpo está “perfecto”. En el amor se casó muy joven, estuvo 25 años y tuvo hijos y nietos; y luego tuvo otra pareja con la que estuvo 12 años y “como son mentirosos” lo tuvo que dejar.

A Lidia, la camarera del restaurante le cuenta que ella cuando está con una persona se mete en Badoo, una aplicación de citas y revisa si tiene perfil; de esta manera comprueba si “es legal o no”. En la noche de hoy busca al amor de su vida, una persona buena, sincera porque de aquí en adelante quiere que sean felices hasta “que Dios nos lleve”. El físico le importa, pero tiene claro que el interior lo es más.

Su cita es Juan, un funcionario jubilado de Córdoba de 75 años que siente una gran pasión por sus plantas y la perrita de su ex. Lidia le ha acercado hasta la barra del restaurante para poder presentarle a Carmen, y ella ha confesado nada más verle que “me gusta su porte y como viene vestido”. De primeras no han dudado en hablar sobre tener una cita agradable y en este momento, Lidia le interrumpía para acercarles hasta la mesa donde podrán conocerse mejor y ver si están hechos el uno para el otro.

La pareja de solteros comparte gusto por las playas nudistas: "Siempre he sido muy liberal"

A la soltera le ha dado unas buenas vibras su cara y así se lo ha hecho saber con una gran sonrisa durante sus primeras conversaciones en la mesa. Él le cuenta que ha trabajado de Policía Nacional y ella ha tenido una peluquería; además ella le confiesa que le gusta tener actividad en todo momento. Esto a él le encanta: “Hay que ser activo y más en esta edad”.

Juan le confiesa que después de su separación se quedó con sus hijos dedicándose al 100% a ellos, por lo que esto ha hecho que lleve a estar sin pareja durante 11 años. Ante esto, Carmen le explica que ella busca convivir y viajar porque ya es momento de disfrutar. Tras esto, el soltero asegura que comparte estos sentimientos.

Por otro lado, Carmen le ha preguntado si le gusta bailar, pero él confiesa que no se le da bien, “me gusta ir a cenar y he sido muy liberal”. Le comenta que con su exmujer iba a hacer nudismo, algo en lo que coincide con Carmen porque ella “hace topless”. Tras esto, ha salido el tema sexual, ambos se ven activos y consideran que es necesario. De hecho, Carmen detalla al programa que “eso era lo que quería. Me siento joven y quiero cama”.