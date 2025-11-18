First Dates 18 NOV 2025 - 22:50h.

Descubre al completo la cita de Patri y Manuel en 'First Dates'

Un soltero de 'First Dates' sorprende a su cita con una danza egipcia y termina en un romántico beso: “Has activado cosas”

Compartir







Patri es artista y productora que llega desde Tenerife a ‘First Dates’ para encontrar el amor. Como gran fan de Tina Turner llega al restaurante con un outfit inspirado en ella. En el amor ha tenido uno y cree que por trabajo no ha estado preparada para tener más hasta ahora. Quiere a alguien que busque una estabilidad, una relación “que dure en el tiempo” y que le atraiga físicamente.

Su cita es Manuel, un soltero de 59 años que se dedica a la inversión y viene de Sevilla para conocer a la Tina Turner de ‘First Dates. Él confiesa que su gran parecido es con “Antonio Banderas”; algo que asegura que le agrada mucho. Viene sin expectativas y la chica de sus sueños es con tez morena, pelo corto y curvas. Tras esto, Carlos Sobera le acerca hasta la mesa donde se encuentra Patri, y aprovechando estos parecidos que cada uno menciona; el presentador pregunta a Manuel a quién cree que se parece la artista y sin dudarlo ha respondido a Tina Turner. ¡Podemos afirmar que se está ganado el corazón de la soltera desde el primer instante!

Ya desde la mesa, el Antonio Banderas ha hablado sobre las edades y la soltera ha confesado que no le gusta decirlo porque cree que “irrumpen las energías”. Se siente además una persona espiritual, a lo que el soltero asegura que también.

Patri y Manuel se enfrentan a las preguntas picantes de 'First Dates'

Por otro lado, sobre lo que buscan en el amor, ambos quieren literalmente eso y se ven “abiertos” a estar en pareja y a construir algo bonito. Sobre la procedencia de Patri, Manuel le ha preguntado de donde es ya que pensaba que era de “Puerto Rico o Venezuela”; sin embargo, ella viene de Tenerife pero tiene descendencias afroamericanas.

Con las cartas de ‘First Dates’ en mano, las preguntas picantes han llegado. La primera de ellas abarca las cosas más salvajes que han hecho en su vida. Mientras que Patri no sabe que decir, el soltero confiesa entre risas al programa que “he conocido a una chica y hemos terminado en un acantilado haciéndonos felices”. El equipo del programa sorprendido por el tono tan poco salvaje de su historia le pregunta, y él suelta el bombazo de que “llevé a dos, eran un pack”.

Por otro lado, la pareja ha respondido a la pregunta de si han hecho un trio alguna vez, y él tras confirmar que sí, a Patri no le ha sentado muy bien: “Tal vez he sido clasista”. Y el Antonio Banderas siente que “no va en concordancia con mi libertad”.