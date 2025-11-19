First Dates 19 NOV 2025 - 22:40h.

Carles tiene 82 años y su pasión son las motos. Se quedó viudo hace 5 años y ha tenido cuatro relaciones importantes en su vida, la última de ellas terminó hace apenas un mes y medio. En 'First Dates', el soltero busca una mujer que le enamore, priorizando la personalidad al físico: "Si no hay enamoramiento de su forma de ser, no vamos a hacer nada", aseguraba.

Su cita es Juana, de 79 años y "muy coqueta". La soltera es una apasionada del deporte y para ella es muy importante que su pareja también sea deportista. La primera impresión de Carles al verla ha sido muy buena: "Muy maja, cuidada y tiene un tipazo", confesaba el soltero.

Nada más comenzar a entablar conversación, Carles ha sacado a relucir su lado de motero, explicándole a su cita cómo es su moto. Sin embargo, Juana, que prefiere caminar, se mostraba reacia: "No me subiría a su Harley". Cuando la soltera le ha comentado a su cita la importancia que tiene para ella el deporte y que busca una pareja que "le acompañe en sus actividades", este le ha confesado que no hace deporte y ella ha sentido que el soltero no tenía nada que ver con ella.

El incómodo momento entre Carles y Juana

La cita continuaba avanzando y los solteros hablaban sobre sus hijos. En ese momento, Juana quería saber qué es lo que le diría a su familia sobre ella y este le sorprendía con un desafortunado comentario: "Les voy a decir que es simpática, presentable... no es ni fea ni guapa, ni gorda". Este comentario pillaba por sorpresa a la soltera que rápidamente decía: "No, eso de guapa ni fea. ¡No!"

Tras este momento, el soltero pedía a su cita que se quitase las gafas para poder verla mejor y, tras analizar su rostro al detalle, se confesaba para las cámaras de 'First Dates': "Es atractiva, pero no guapa". Aún así, la cita continuaba y ambos se soltaban a hablar sobre sexo y, ante la pregunta del soltero sobre si se acostaría con él, Juana lo tenía claro: "No, eso ya cuando seamos novios. Ahora no".

En el momento de la decisión final, Carles confesaba que se habías sentido cómodo con su cita y aceptaba a volver a tener tantas citas como ella quisiese. Sin embargo, Juana se negaba: "Como amigo si, pero pareja no". Tras su negativa, Carles le preguntaba si era por que no hace deporte y ella rápidamente le decía: "por eso y por más cosas".