First Dates 18 NOV 2025

Descubre al completo la cita de Aitor y Yuyila en 'First Dates'

Una soltera de 'First Dates desvela su técnica infalible contra “mentirosos”: "Eso no es legal”

Aitor es un catalán de 25 años, gerente administrativo y empresario que llega para conocer el amor en ‘First Dates’. Está en un momento de su vida que trata de tomarse las cosas con calma y poner el foco en algo, ya que es un chico ambicioso y en ocasiones confunden las prioridades. Carlos Sobera se ha sorprendido al verle por todos sus tatuajes y él le ha contado que una de sus empresas es sobre tinta, entre otras cosas. En este momento le ha confesado que este es el motivo por el que busca a alguien con ganas de hacer proyectos y de crear una estabilidad.

Su cita es Yuliya, tiene 26 años y es analista de datos, agente de marketing y modelo. Llega desde Martorrel, Barcelona, para encontrar a su nueva ilusión. Desde la barra del restaurante las primeras impresiones por parte de la pareja parecen ir viento en popa. Yuliya le ha contado su trabajo y le ha confesado que al hacerlo totalmente en inglés le cuesta algo más el idioma, pero está preparada para hacer la cita en castellano. Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa donde van a poder conocerse mejor y descubrir si están hechos el uno para el otro.

Ya desde la mesa, Aitor le cuenta que viajar por Europa haciendo expos de tatuaje y lleva varios años asentado en el país. Después, Yuliya le explica que ella ha conocido pocas personas de su edad que hayan hecho las mismas cosas que ella, por lo que considera que tuvo que madurar muy pronto: “Los chicos de mi edad no me han gustado porque son muy niños”.

La soltera confiesa lo que siente tras escuchar a su cita hablar: "Me gusta como piensa"

Al escuchar esto, el soltero le cuenta que siente lo mismo que ella, siempre ha estado con mujeres mayores. De hecho, su expareja con la que terminó su relación hace un año y medio tenía 32 años; una edad que ha sorprendido aun así a su cita. Conforme la conversación avanza, Yuliya sentía que alguien del prototipo de su cita no le iba a gustar, sin embargo, en el transcurso se da cuenta de que siente bastante bien junto a él.

En la misma línea de la conversación, él le comenta que normalmente cuando habla con una chica de su edad no suele escucharla más de cinco minutos por el tipo de conversación que es, algo en lo que ella se siente identificada: “Te entiendo”. Asimismo, Aitor no quiere perder el tiempo porque lo considera lo más valioso, por encima del dinero. Ante el programa le comenta que se siente a gusto con su cita en todo momento porque “me gusta cómo piensa. Llevamos varias cosas a la vez y es un punto a favor”.

Por último, ambos han demostrado sus grandes ambiciones. En este momento, Yuliya ha expresado sus ganas por ser su propia jefa y así que “nadie me mande”. Faltaban segundos para que el soltero exprese que comparte este punto de vida con ella.