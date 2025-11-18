José Leonardo confiesa que pertenece al mismo club que George Clooney sin que su cita pudiese imaginar qué suponía

Raquel es una mujer de 61 años que se encuentra "muy feliz" a día de hoy al estar a gusto consigo misma. Llega al restaurante más famoso de la televisión con su vestido rockero repleto de corazones, pero no lo hace sola: va a acompañada de Gladys, una muñeca cuyo nombre viene de "gladiadora" o "mujer empoderada".

En el amor no es que le haya ido mal, sino que cuando cumple cuatro años de relación, sus parejas tratan de "atraparle" y ella se escapa: "No soy yo de relaciones de compromiso". Tanto es así que se encuentra en un momento "de probar y averiguar cosas" que no ha visto a lo largo de su vida.

Como artesana, trae a su cita en 'First Dates' un regalo "para que se sorprenda". Y es que a la soltera le gusta regalar cosas que hace porque son partes de su alma y, de esta manera, se considera parte de ellas. Este detalle se lo deja justo en la barra mientras que ella le espera en la mesa.

José Leonardo, de 66 años, es el soltero con el que disfrutará de la velada cuyo look asombra a Carlos Sobera. Según afirma a cámara, el pelo y la barba larga hace 100 años estaba "de moda". Es más, en aquella época en su profesión no se consideraban buenos médicos si no llevaban vello en la cara.

"Ay madre, ay madre, ay madre", exclamaba en voz alta y asustada la soltera desde la mesa. "Cuando le he visto con esa perilla y esos pelos he dicho 'Madre mía, el que me ha tocado'", confesaba en su momento a solas.

Lo que ella no sabe es que el soltero ha tenido una vida muy dura pues cuando llego a España estuvo viviendo en la calle durante un año. No obstante, él no lo ve así porque se mentalizó para ello: "Formé un grupo llamado 'Sin techos por el mundo, mejorando el mundo'".

José Leonardo busca encontrar durante la noche una mujer "con buen corazón". Momento en el que el presentador le introduce el detalle que Raquel le tiene preparado. Tras abrirlo descubre una cremallera interminable cuya función tendrá que explicársela su cita durante la cena. ¿Conectarán tanto como el soltero piensa?

La tensa presentación de los solteros

Carlos Sobera guía al soltero hasta la mesa en la que se encuentra esperando su cita mientras canta una canción del 'Cantajuego'. Allí, Raquel le recibe con una sonrisa que rápidamente se borra cuando éste le hace una confesión sobre su 'looking'.

"Yo decidí venir con la artillería pesada que es esto para conquistarte", le apunta José. La soltera, confusa, le pregunta si se refiere a "su traje…". "De gala", completa él. Un calificativo que hace que abra los ojos de par en par: "¿De gala es este? Bueno, vale, vale".

Cambiando de tema radicalmente, la soltera decide explicarle en qué consiste el regalo que le ha hecho ella misma con sus propias manos. Subiendo la cremallera interminable, ésta pasa a convertirse en un monedero como si de magia se tratase: “Ay, que bien. Me gusta”.

La sorpresa de la soltera al descubrir el club al que pertenece

Durante la cena, José decide contarle uno de los detalles más importantes sobre él pues define su estilo de vida: "¿Sabes que yo pertenezco a un club muy, muy, exclusivo a nivel mundial donde uno de los miembros es George Clooney?". "¿Qué me dices? ¿Y de qué es el club?", pregunta curiosa su cita.

Sin embargo, lo que ella no se esperaba es que a este club solo pertenecen aquellos que han sido padres a partir de los 60 años: "Tengo un hijo de tres años". "¡¿De tres?!", pregunta boquiabierta antes de confesar no estar preparada para ello: "Yo no me veo ahí".

Este niño, más su otro hijo adolescente y su madre de 94 años son los motivos por los que tiene que continuar trabajando cuidando de personas. "Me da mucha pereza estar con una persona que tiene unos hijos, que tiene una vida que no va con la mía para nada culturalmente, ni emocionalmente y sin inquietudes de nada. No quiero gente perezosa", confiesa Raquel.

Y es que ella es una mujer soltera, sin hijos que se dedica a dar clases de artesanía y pintura a la que le gustan mucho los conciertos y viajar con su furgoneta. Actualmente vive con su madre, algo que define su cita como "una bendición" ya que él busca una pareja que le permita cumplir con "el rol de papá".