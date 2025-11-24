First Dates 24 NOV 2025 - 22:50h.

Descubre al completo la cita de Nicasio y María en 'First Dates'

La indirecta de un italiano en ‘First Dates’ al escuchar que su cita sabe cocinar: “Los que son buenos en la cocina lo son en otro lugar”

Compartir







Nicasio tiene 75 años, es ganadero jubilado y llega desde El Guijar, Segovia, para encontrar el amor bajo los focos de ‘First Dates’. A Carlos Sobera le explica que es pensionista y que antes se dedicaba a la ganadería: “Me gustan las ovejas porque me he criado con ellas, son las que me han dado de comer”, asegura.

Sobre él, confiesa que es un gran viajero. Ha estado en Australia durante “un mes” para conocer la zona y también en Honduras y Colombia. Tras esto, Sobra pregunta al soltero cuánto tiempo lleva solo, a lo que él responde que lleva “por lo menos 15 años”. Tiene ganas de tener una pareja con la que compartir cosas y tener compañía. Asimismo, como persona le gustaría que fuese de su altura y cariñosa.

La broma de Nicasio al descubrir la edad de su cita: "Ya no podemos hacer ningún hijo"

Su cita es María, una camionera jubilada de 79 años que llega desde A Estrada, Pontevedra, para conocer a su otra mitad en el restaurante del amor. Se considera una persona alegre y dicharachera. La primera impresión al conocerse ha sido buena por parte de los dos. Desde el primer momento de la pareja han querido saber la edad del otro y él no ha dudado en soltar una broma al descubrir la de ella: “Ya no podemos hacer ningún hijo”.

Por otro lado, María le comenta que esta cita es una experiencia nueva para ella porque lleva muchos años buscando una pareja, sin embargo, no ha encontrado a nadie. Después, Carlos Sobera les interrumpe para acercarles hasta la mesa donde compartir una bonita velada en la que descubrir si están hechos el uno para el otro.

Desde el primer momento, la pareja decide hablar sobre sus anteriores trabajos y Nicasio no ha dudado en contarle a su cita que él estuvo de ganadero, pero que vendió sus 3.000 ovejas para viajar por el mundo. Ella, por su parte le cuenta que también ha sido ganadera, tanto de vacas como de ovejas. El soltero al escuchar esto mostraba felicidad por coincidir con ella y entre risas explica al equipo de ‘First Dates’ que “tiene unas uñas de cigüeña. Las tiene como yo del campo”.

Sobre sus aficiones, Nicasio comenta que no le gusta bailar y ella no ha dudado en comentarle que ella está en un coro y que disfruta yendo a la discoteca. Al ver la poca disposición del soltero, María explica que le gustaría que él tuviese más ganas de salir.