First Dates 20 NOV 2025 - 23:01h.

Descubre al completo la cita de David y Ciro en 'First Dates'

Dos solteros de 'First Dates' hacen match al descubrir que tienen la misma limitación física: “Me lo diagnosticaron con 12 años”

Compartir







David es un ‘friki-fashion’ de 29 años y trabaja como encargado de tienda. Sobre este apodo aclara que no es un friki de “ordenador, camiseta y comer cheetos” sino que le gusta la moda y se fija en las tendencias. A Lidia Santos le cuenta que le encanta el cine, las series y su personaje favorito es Spiderman por el “recorrido de su personaje”.

Sobre relaciones, quiere una pareja clásica y monógama después de haber tenido relaciones abiertas, donde no se sintió muy a gusto. Para él, el físico no es lo más importante, quiere una persona “que tenga inteligencia emocional, cariñosa y que tenga el crio interior que necesita sacar de vez en cuando”. Su cita es Ciro, un estudiante de máster de 32 años que llega desde Valencia para encontrar el amor bajo los focos de ‘First Dates’. Se considera intenso, romántico, problemático y guapo. Desde el primer momento al italiano le ha gustado, sin embargo, a David se le han encendido “muchas alarmas” al descubrir su nacionalidad.

Desde la barra del restaurante, pese a que Ciro le ha expresado sus ganas de comenzar una relación bonita, el ‘friki-fashion’ reiteraba en sus pensamientos negativos por el de Italia: “Una de las cosas es que puede ser que sea ‘viva la virgen’ y no lo que yo quiero”. Sin embargo, Ciro le ha comentado que quiere una relación monógama. Tras esto, Lidia Santos les acompaña hasta la mesa donde compartirán una bonita velada y descubrir si están hechos el uno para el otro o si, tan solo quedarán como una bonita amistad.

Ya desde la mesa, lo primero que han hablado es sobre sus gustos por los tatuajes y ha derivado en sus puntos “frikis”; mientras que Ciro le ha confesado que el suyo es “Harry Potter” y todo lo relacionado con la magia y el misterio. Ante esto David ha explicado al programa que ha echado en falta que le gustara el mundo anime o el de los superhéroes.

Ciro confiesa en 'FD' que David podría ser un "gran compañero de viaje"

Sobre sus aficiones, ambos han coincidido en su gran gusto por el viaje. David ha estado en Zanzíbar, un lugar que le parece una experiencia muy fuerte y cree que “puede ser un gran compañero de viaje”. Después el italiano le interesa saber si su cita es más de parejas o de estar soltero, él le ha contado que prefiere en pareja pero que domina bien la soledad. Quiere conocer a las personas para algo más que el sexo. Ciro cuenta a ‘First Dates’ que no es que necesite una relación, sino que la quiere.

Por otro lado, el de Italia le ha confesado que valora mucho la salud mental. Ante esto, Ciro le ha confesado que lleva haciendo terapia desde hace dos años y David lo ve como un punto positivo porque él acude desde hace años y asegura que “el día que me diga mi psicóloga que no hacen falta más sesiones le digo que no”. Por último, sobre sus otras aficiones, mientras que al encargado de tienda le encanta cocinar al italiano le gusta comer; algo en lo que se han visto muy complementados. Además, entre risas, Ciro soltaba a 'FD' que "dicen que los hombres que son buenos en la cocina, lo son en otro lugar"