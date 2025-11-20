Lara Guerra 20 NOV 2025 - 23:01h.

Descubre al completo la cita de Isabel y Francisco en 'First Dates'

Isabel, doctora jubilada de 69 años que llega desde Vigo, Pontevedra, con ganas de ilusionarse en ‘First Dates’. Desde la barra del restaurante explica a Carlos Sobera la cruda realidad del sistema sanitario actual en España: “Mis últimos años fueron en la pandemia y ahí vi las deficiencias que tenemos en el sistema sanitario”. Además, confiesa que desde hace años ya no es el mejor sistema porque se está consiguiendo que los médicos de atención primaria tengan citas desde hace dos semanas y esto deriva en “gente enfadada y agresiones”.

Después de finalizar sus años laborables, el presentador le ha preguntado por su época de jubilación. Isabel asegura que se imaginaba que iba a ser mucho más emocionante pero su conexión con el mundo “era el trabajo”.En el amor tuvo un primer amor, con el que tuvo esa incertidumbre y esa ilusión del primer beso. La otra persona es su marido, con el que estuvo 11 años y que falleció un día que fueron a correr: “Le dolía el estómago y paró en la playa, con solo 40 años”.

Ante esto, el presentador no ha podido evitar expresar un “¡Qué horror!”, y ella confiesa que es algo que “no le perdono a la vida”. Asimismo, ahora explica que se tuvo que haber ido a Sevilla con su gente, pero, fue todo muy rápido. Ahora busca un compañero de viajes en su última etapa porque su psiquiatra le digo que entraba en “la antesala”. Quiere a alguien alegre, sincero y sobre todo “fiel”.

Isabel pone todo su empeño en conocer a Francisco, un soltero algo tímido y poco hablador

Su cita es Francisco, un peluquero jubilado de 69 años que se considera reservado y poco hablador. Le gustan las mujeres morenas. Desde la barra del restaurante a Isabel le pareció una persona normal, pero “algo lentito”. Sin embargo, él confiesa que “me esperaba otra cosa”. Tras esto, Carlos Sobera les acompaña hasta la mesa donde podrán compartir una bonita velada para descubrir si están hechos el uno para el otro.

Desde la mesa, la timidez de Paco reluce, pese a eso Isabel ha tratado de encaminar la conversación. Solo respondía a las preguntas de la soltera, le ha comentado que nunca se ha casado, no ha tenido hijos y que era peluquero. Isabel en todo momento esperaba que el soltero mostrara más interés por la cena, pero únicamente cena y responde prácticamente con monosílabos o una palabra a la de Vigo.